請3天休9天！　下半年請假攻略出爐

▲今年度還有1天需要補班。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

時至今日已經進入到6月，2023年已經過去了快一半，今年度因為補班的事情弄得許多人十分不習慣，感覺生活節奏被打亂，其實到年底為止，今年度還有1天需要補班，另外還有3個連續假期準備到來。

根據行政院人事行政總處資料顯示，從現在起至年底還有3個大型連假會登場，分別是端午節、中秋節與國慶日。其中由於放假的因素，9月23日需要補班，這也是2023年度最後一個補班的日子。

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從22日至25日起是端午連假，如果民眾請假19至21日3天的話，就可以享受到整整8天的連續假期。

中秋連假部分則是從9月29日到10月1日共3天，如果民眾請9月25日至9月28日4天的話，就可以從9月24日連放8天假期到10月1日。

最後國慶連假則是從10月7日至10月10日共4天，如果民眾請10月11日至10月13日3天的話，就可以從10月7日連放9天假期到10月15日，請3休9，算是CP值最高的選項。

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