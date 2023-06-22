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陸軍荒唐中士網路抓染疫證明「爽休22天」手法曝光　共犯妻也慘了

▲▼ 新冠病毒,新冠肺炎,快篩。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲陸軍班長接連偽造隔離通知、染疫確診，只為了爽休22天，害得妻子也一起涉犯偽造文書罪遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者蔡怡萍／高雄報導

一名27歲王姓陸軍中士班長，2022年5月間從網路下載假的隔離通知書，假借因為根本沒同住的母親確診新冠肺炎，向軍中請假8天；8天後還覺得休不夠，再請24歲妻子將網路抓的「PCR陽性」檢測紀錄，傳給軍中連長，再度騙假14天。王男偽造被發現後，和妻子一起因涉犯偽造文書遭到起訴，法官考量王男夫妻坦承犯行，態度尚可，依同犯行使變造準公文書罪共2罪，各處1年4月、1年2月徒刑，皆緩刑4年，並支付共10萬元罰金。

於陸軍步兵營擔任中士班長的王男，其母親在2022年5月30日確診新冠肺炎，但並未就醫或通報衛生局，而王明明沒有與母親同住，他仍上網下載了隔離通知書，填上了自己的資料傳給連長，核准後得到8天休假。

結果到了「隔離」最後一天，王再度上網下載了健保快易通中記載「PCR檢測陽性」之圖片，變造資料後再傳到妻子手機，由妻子代為傳給連長，繼續再放14天的假；後來犯行遭軍中發現，報請高雄憲兵隊偵辦。

王男與妻子到案坦承變造，且透過王男與妻子的對話確定了犯行，高雄地院審後認為，王男為了向軍隊請假，竟從網路取得不實的隔離通知書，損害軍隊人員出缺勤管理正確性，惟念王與妻子犯後態度尚可，一時失慮而犯案，王男也已退伍，將夫妻倆依共同犯行使變造準公文書罪，共2罪，處應執行刑分別1年4月、1年2月，緩刑4年，應向公庫支付各5萬元，向指定機構提供各100小時、60小時的義務勞務。全案可上訴。

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