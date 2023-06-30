上櫃博弈股爆內線交易　泰偉董座買19張股票...沒賣也吃官司

▲上櫃公司泰偉電子董事長楊南平涉嫌內線交易罪遭起訴。（示意圖／stock）

記者劉昌松／台北報導

國內第1家博弈掛牌股票泰偉電子(3064)，3年前與大陸紫光集團簽署軟件技術支援備忘錄，董事長楊南平卻在重大消息公布前，買進19張自家股票，雖然始終沒再賣出，但已涉嫌內線交易罪，未實現獲利8萬7664元，楊男到案後認罪，願繳還不法所得，台北地檢署30日依《證交法》起訴楊男，並建請法院從輕量刑。

起訴指出，大陸紫光期團旗下的紫光軟件系統有限公司，因為要參與「中國福利彩票之視頻即開行彩票全國性系統業務軟件建設項目」，在2019年7月17日和具有專業技術的泰偉電子完成合作備忘錄簽署。

泰偉電子在同年7月23日下午才發布這項與紫光公司合作的相關重訊，沒想到泰偉董事長兼總經理楊南平，卻在當初完成備忘錄簽署的隔天起，分別在18、19日，各買進泰偉股票10張、9張。

雖然楊南平至今沒有賣出這19張股票，但因已經違反《證券交易法》規定，重大消息明確後、未公開前及公開後18小時內，的禁止期間交易，涉嫌內線交易罪，未實現獲利8萬7664元， 檢方考量楊男認罪並願繳回犯罪所得，犯後態度良好，不法所得不高，隊廠影響程度不大，建請法院從輕量刑。