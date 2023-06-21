高端股票真有鬼！總經理友「1手買疫苗1手買股票」　賺1萬6被起訴

▲高端總經理陳燦堅(圖)的好友王信雄因牽線賣疫苗涉嫌內線交易遭起訴。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

前年新冠疫情嚴峻期間，負責我國疫苗研發的高端(6547)股價飆升至417元，遭外界質疑炒股，士林地檢署調查後，查出食藥署審查委員劉滄梧，透過任職台大的妻子施庭芳此買股獲利15餘萬，依法起訴；另一方面，北檢查出高端總經理陳燦堅的扶輪社好友王信雄，涉嫌因為居間牽線幫馬來西亞購買高短疫苗，然後私下買股小賺1萬6685元，台北地檢署21日依內線交易起訴王信雄。

根據士林地檢署4月間起訴指出，2021年6月15日高端向食藥署申請「高端新冠肺炎疫苗」緊急使用授權 (EUA)，食藥署7月18日召開專家委員會議後，建議「有條件」通過高端新冠肺炎疫苗緊急使用授權，同年月19日下午2時11分許，疫情指揮中心記者會對外公告高端公司新冠肺炎疫苗通過專家審查取得緊急使用授權。

▲食藥署專家委員劉滄梧已坦承與妻子施庭芳涉嫌內線交易。（資料照／記者黃宥寧攝）

檢調比對高端股票歷次可疑交易時間，發現審查委員劉滄浯江審查結果通知妻子施庭芳，提前買進20張高端股票獲利，涉嫌內線線交易，劉、施2人6月到士林地院開庭時，皆坦承犯行。

在此同時，士檢根據資料發現另有2組人馬涉嫌炒作高端鼓技，因管轄權移轉台北地檢署接手偵辦，其中王信雄因為是高端副董事長兼總經領陳燦堅的扶論社好友，2020年9月底王表示願意代表馬來西亞上市公司 Metronic Global Bhd(簡稱MGB公司)向高端購買疫苗。

▲「凱基松山王」廖學邦涉炒作高端股票案仍在偵辦中。（圖／翻攝自Facebook／權證迷你哥）

王信雄最後以代表人身分，在2020年10月29日與高端簽下合作協議，高端並在11月13日直接與MGB簽約，高端在2021年底前以每劑不高於美金50元價格，提供100萬到300萬劑給MGB公司。

王信雄因為掌握整個交易過程順暢，提前進場購買高端股票，賺取價差1萬6685元，涉嫌內線交易罪，不過他在偵查中自白並繳回犯駔所得，檢察官起訴的同時，請求法院依法減輕其刑。另外有「凱基松山歌」之稱的廖學邦涉嫌以當沖等手法炒作高端股價案，正由北檢持續偵辦中。