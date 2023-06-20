工業電腦大廠驚爆內鬼　財務高專「迷戀美女博弈」盜用上億

▲工業電腦大廠樺漢 (6414-TW)時任財務處資金管理課高級專員的廖姓男子迷上博弈，竟監守自盜1億多。（示意圖／取自免費圖庫negativespace）

記者黃宥寧／台北報導

扯！工業電腦大廠樺漢 (6414-TW)時任財務處資金管理課高級專員的廖姓男子，利用保管公司大、小章或財務長不在辦公室時，私自在空白取款憑條上蓋印章赴銀行取款，將錢用來上博奕網站下注、給朋友用，直到去年公司進行內控審查時，赫然發現廖男監守自盜4年多，形跡敗露的廖男也立即潛逃出境。士林地檢署偵結，依詐欺等罪將他起訴。

起訴指出，廖男從2017年3月28日為樺漢財務處資金管理課高級專員，負責主管交辦樺漢及其子公司樺應智能等銀行帳戶提款支付應付帳款及保管零用金等，並依主管指示辦理公司資金調度等。

豈料，廖男同年6月起，迷上THA美女博奕網站，有大量資金需求，竟趁曹姓、吳姓財務長將樺應大、小章交由其用印時，或趁財務長不在辦公室時，私自潛入拿取公司大、小章，在空白取款憑條上蓋章，並視自己資金需求填入金額，一共偷領245次共9937萬9973元，並將錢拿來下注、返還私人借款、下注運彩或匯款到越南給朋友用。

狡猾的廖男為避免挪用資金遭會計事務所發覺，竟變造銀行帳戶餘額函證資料，寄到會計事務所查核，甚至假裝銀行函證經辦人員在銀行接聽會計師查證電話。

▲廖男監守自盜1億多元，被依詐欺等罪起訴。（示意圖／pixabay）

2022年3月21日安侯建業人員收到銀行傳真函證，發現樺漢在該銀行實際餘額為美金4萬296.28元，與樺漢公司帳載於哲美金304萬296.28元不符，立刻通知樺漢，廖男自知無法掩飾犯行，竟在隔日直接取走樺漢外幣零用金歐元1萬240元、人民幣4567元、英鎊1325元、港幣9316元、加幣2555元等外幣，也就折合台幣64萬1478元全拿走，並在隔日搭乘飛機潛逃出境到廈門。

樺漢吳姓財務長立即於第一時間辦理銀行臨櫃止付、銀行印鑑更換及進行與銀行積極對帳作業，主動向法務部調查局新北市調查處舉發備案，並將內部調查該員工的個人犯罪證據提交新北市調查處。

廖男遭逮於調詢、偵查及羈押時坦承犯行，檢方據樺漢財務長等人證述及廖母作證說「兒子曾帶大量現金到其住家」以及幫忙下注運彩的陳姓證人等說詞，認廖男共不法獲1億2萬1451元，依業務侵占、行使偽造私文書等罪起訴。建請法院分論併罰、犯罪所得宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收，追徵其價額。

對此，樺漢去年3月31日也發布重大訊息強調，廖姓員工監守自盜行為，對樺漢財務業務並無造成重大影響，並表示已再深化公司內稽內控制度，強化印鑑管理制度及財務處資金管理的職能分工，後續相關懲處及處置措施，損失部分也將循法律途徑追回。