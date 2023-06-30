不只NONO！「MeToo風暴噁心排行」鄉民也點名他：不相上下

▲左至右依序為許傑輝、黃子佼、炎亞綸、NONO、黑人。（合成圖／記者李毓康、周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「#MeToo風暴」持續延燒，許傑輝、宥勝、黃子佼等人接連被爆性騷擾。不少受害者將細節描述得很仔細，讓旁人看了既心疼又氣得牙癢癢，就有網友好奇拋問，大家覺得這串事件中，哪位名人的行為最噁心？貼文曝光後，隨即引發討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「一系列MeToo你怎麼排名」為標題發文，提到這次風暴爆出很多「噁男」，有些人似乎不讓人意外，但也有些人讓人跌破眼鏡。對此他便好奇，若要排名，大家覺得前三噁心的人有誰？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，被最多人點名的就是NONO陳宣裕，「當然是NONO最噁，用X摩擦人家」、「NONO最噁吧」、「NONO跟黑人，這兩個根本人渣了」、「朱=NONO=黑人 ，不相上下，噁心」、「NONO最過分」、「NO和黑！但黃子佼自白最震撼」、「照爆料內容來看NONO有得逞」、「『不不』最噁吧，如果是真的話」。

▲NONO。（圖／ETtoday資料照）

再者則是黑人陳建州，網友紛紛直呼，「黑人算第二噁，直接抱住推倒，就差沒掏X」、「黑人還在用龐大的影響力暴力壓迫真心噁」、「黑人、黑人、黑人」。還有網友回應，「處理態度，黑跟佼難分軒輊」、「滿口仁義道德的朱學恒最他X的噁心」、「炎（炎亞綸）跟NONO吧」。

針對NONO被控性騷擾一事，小紅老師先前在記者會上表示，NONO對穿絲襪的女生情有獨鍾，自己是23歲被強吻、摸胸；另有一名2011年受害的女子控訴，當時NONO送她回家後就毛手毛腳，她因為太害怕而來不及抵抗，怎料對方竟稱「沒射就不算，這次就先放過你，你有看過這麼大的嗎？」

2015年時，還有另一名櫃姐被NONO拖到市民大道殘障廁所，在沒做安全措施的情況下性侵她。事後NONO透過臉書發文表示，「本人即刻起停止演藝工作，誠心深刻反應。NO NO」。昨（29）日小紅老師也說今日將正式提告NONO。

▲左至右依序為陳建州、周宜霈、郭源元。（圖／翻攝自Facebook／黑人 陳建州、宜霈vs大牙、郭源元）

另，大牙周宜霈發文指控陳建州11年前進她的房間求歡，將她撲倒在床試圖侵犯。對此陳建州全盤否認，「絕不容許發生藉此機會惡意抹黑 、虛偽之惡意栽贓行為。」他28日再貼出律師聲明稿，控周宜霈的貼文內容虛偽不實，侵害當事人名譽，因此已提起民事訴訟，「請求周宜霈女士賠償當事人新台幣1000萬元」。

後來郭源元也出面指控黑人，「他整個人壓上來環抱住我」、「我感覺到他的下體，非常噁心」。陳建州則透過經紀人回應，「針對莫須有的指控，我們不再回應」。