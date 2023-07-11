白飯之亂最大輸家　鄉民分析店家、學校最慘：學生過了就過了

記者黃翊婷／綜合報導

北科大資財系學生8日前往熱炒店用餐，卻因為店家白飯供應問題，在網路上掀起熱議。有網友好奇提問，在這場白飯之亂中，「最大輸家是誰？」其他人紛紛留言點名是店家和學校，「學生還真的過了就過了，但店家還要開店」、「店家其實也沒差，只是北科大以後會被叫飯桶、白飯大學，名聲就有差」。

▲熱炒店老闆抱怨學生吃光免費供應的白飯。（圖／王老闆提供）

北科大資財系學生8日前往台北市知名熱炒店「大道創意料理快炒」，被老闆抱怨吃光免費供應的白飯，因而鬧上新聞版面。資財營總召昨日（10日）深夜透過臉書發表影片澄清，他們沒有吃光2桶白飯，也不是每個人添飯都添很多，整起事件是因為與店家資訊不對稱造成的誤會，經過會談、道歉，雙方已經和解，希望外界不要再騷擾工作人員及同學。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對這起白飯事件，有網友在PTT八卦板好奇發問，究竟誰是最大輸家，PO文者認為是店家，畢竟誰也不想用餐時店家一下飯不夠或一下菜沒了。不少網友看完文章也認為店家受損比較大，「學生還真的過了就過了，但店家還要開店」、「我已經有那家店只要人太多就會沒飯吃的印象」、「當然店家，至少我個人完全不想去」、「店家沒白飯還想接客，明明可以拒絕」、「店家而已吧，學生又沒差」。

▲部分網友認為，店家在這場風波中是最大輸家。（圖／翻攝自Google）

另一派網友則認為是學校最輸，「北科校方吧，店家還可能吃一波同情客」、「店家其實也沒差，只是北科大以後會被叫飯桶、白飯大學，名聲就有差」、「我覺得是學校和學生，老實說，這間店的消費主力會站在店家那邊，他們經濟能力好，也社會化許多，加上新聞報導，那些人也懶得理細節，只會覺得學生不懂事，或者繼續吃飯懶得理雜事」。

事實上，熱炒店老闆已經在10日表明願意接受學生道歉，既然同學們刪除了不實評論，他不會繼續追究，同時也期盼網友們不要再攻擊北科大的學生或學校，他不希望學生因此受到傷害，事件就此結束即可。

北科大資財系副教授兼系主任吳牧恩也在臉書喊話，表明做錯事就要檢討和道歉，以後會處理得更好、更成熟，同時也希望「請鄉民們不要再酸了」。