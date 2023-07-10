妹子問「男生很難跟異性當朋友嗎？」　眾人點頭：只是藏得好

▲你認為男女之間有純友誼嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者郭卉寧／綜合報導

「男生很難跟異性當朋友？」一名女網友表示，經常遇到以普通朋友心態去對待男生，但對方卻產生情愫的狀況，讓她不禁好奇，男女之間不能有純友誼嗎？貼文曝光後，不少人點出異性間確實很難當朋友，直呼：「只是藏得好！」

女網友在PTT發文指出，自己每次都是以普通朋友的心態去面對異性，但往往對方都會想更進一步發展，這讓她忍不住好奇，是不是男生認為和女生有互動，就等於有進到下個階段的機會，「跟男生當朋友是不是很難？」

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對此，網友分成兩派，一部分的人認為，男生可以和異性當朋友，「我9成5的朋友都是女生」、「沒有這問題，朋友一半以上是異性」、「不會，只要妳完全不是對方的菜，就有純友情」、「從小異性朋友就很多到現在，抱正常交友心態根本沒什麼問題」、「如果對男生來說，女生完全沒有異性吸引力，那就有可能啊」。

但另一派的人持相反意見，「有些只是隱藏得很好」、「男女之間很難有純友誼，但可以先劃線」、「沒有，有點顏值的女生主動一點，基本上男生都會淪陷」、「很難，有對象或成婚的比較有可能」、「自己就是容易喜歡上朋友的類型，我也很困擾」。

也有網友分享自身經驗，表示遇過男生後來產生情愫的狀況，「以為很要好的男生是真的把我當朋友，結果後面對方倒是產生情愫。發生過幾次了，不過我還是相信有純友誼啦。只是隨著經驗增加，越懂得劃邊界和避嫌」。