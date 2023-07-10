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「練功完就跳槽大公司」他擔心是否太自私　鄉民勸：想太多

▲辦公室，資料，檢查，員工，註記，同事，職場，煩惱，規劃，計畫，提案。（圖／pakutaso）

▲「學完東西就跳槽大公司」是否太自私，在PTT上引發討論。（圖／pakutaso）

記者林彥臣／綜合報導

出社會投入職場幾年後，如果遇到更好的工作機會，許多人都會優先選擇跳槽。但是在PTT科技業板（Tech_Job）上有網友發文表示，在公司待了2年的時間，考慮跳槽到更大的公司，希望能夠領取更多的薪資，卻又覺得學完東西就跑、過意不去。鄉民對此則是苦勸原PO，「想太多」。

原PO發文表示，現在所任職的公司在業界是二線等級，目前正在考慮挑戰跳槽到一線公司，希望能領取更多的薪資，但是一想到經過2年的時間，主管們將他栽培到能夠獨立作業的程度後，卻要跳槽其他公司，總覺得有點過意不去，好像「學完東西就跑」。

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原PO接著說，問過身邊的朋友，想法跟他一樣的人非常少數，多數人都是只想著自己利益優先，才不管其他人如何想，但他本身的個性就是很容易替別人著想，希望自己的決定不要影響到別人，所以才會PO文發問，希望有過來人經驗分享。

網友在底下推文回應表示，「錢才是真的」、「明顯沒有被社會的鐵拳教訓過」、「離開不用翻臉，感恩在心，但該飛還是要飛」、「不用想太多，主管早就習慣了，少了你根本不會怎樣」、「想太多，能走就是好事，你值得留，公司會開高價留人，出不起價自然會去找人替補，公司絕不做虧本生意」。

但也有網友持不同看法表示，以公司整體利益為優先的人，如果能夠進到體制內，以長遠利益來看，或許可以獲得更豐厚的回報。

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