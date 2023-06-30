被砂石車追撞…2基中生衝上前抬車救命！　翁寫親筆信尋少年英雄

▲國立基隆高中。（圖／翻攝自Google Map）



記者黃資真／基隆報導

基隆1名80歲邱姓男子日前騎機車時，遭後方砂石車追撞，導致右腿被車壓住，整個人無法動彈，當時2名基隆高中學生見狀，立刻衝上前合力抬起機車。事後老翁親自將手寫信寄到學校，盼望能找出2人致謝，校方29日也將此事分享到臉書，希望找出善不欲人知的學生。

事故發生在5月22日上午7時50分，邱翁遭砂石車從後方撞擊，右腳因而被機車壓住，動彈不得時，基隆高中2名學生見狀合力將機車抬起，協助老翁受困。

端午連假時，邱翁前往八堵分駐所洽談受傷賠償，一同將手寫信親自送往基中信箱，內容寫著「除致謝以外，冀能拋磚引玉，希望如今社會有更多善心人士」，也希望學校能幫忙找出2名熱心同學，想當面致謝。

事後基隆高中也將該手寫信全文放到臉書粉專，尋找這2名為善不欲人知的無名英雄，如有目擊者或是行車紀錄器，可跟學校聯絡，至今仍尚未找到人。

事實上，去年11月基隆高中也有名朱姓高三生，見老翁跌落鐵軌，立即跳下月台按下緊急煞車鈕，讓火車停在月台前5公尺前，月台人員與熱心民眾也立刻將老翁抬走送醫，當時被校方公開表揚。

▲朱（左）同學援救老翁，校方公開表揚。（圖／基隆高中提供）