獨／營造商遭輾頭慘死！家屬疑砂石車駕駛吸毒　申請檢驗討公道

記者戴上容／新北報導

新北八里一名69歲林姓營造商，23日獨自騎車出門買東西，行經中山路三段與砂石車擦撞，被輾爆頭顱，當場死亡！營造商家屬傷悲不已，事後追查肇事的劉姓駕駛過去有毒品前科，懷疑這次也有毒駕嫌疑，家屬向新北檢申請檢測，希望能為死去的親人討公道。

▲八里死亡車禍，被害家屬懷疑肇事者有毒駕可能 。（圖／記者戴上容翻攝）

該死亡事件發生在端午連假第二天（23日），35歲砂石車劉姓駕駛上午10時許行經八里區中山路三段時，與林姓營造商發生碰撞，車輪輾過林男，造成林頭顱爆裂，頸椎以上嚴重破裂扭曲，所戴的半罩式安全帽破裂變形，死狀相當悽慘，肇事者也一度嚇到無法言語。

▲ 八里死亡車禍，被害家屬懷疑肇事者（中）有毒駕可能 。（圖／記者戴上容翻攝）

死者家屬案發後，從各地奔往八里收屍，見到親人死狀悽慘都相當悲痛，事後也在臉書發文，希望能找到行車紀錄器還原當下情況，除此之外，被害者家屬也發現，肇事的劉姓司機過去有毒品前科，目前尚在保釋期間，懷疑這次也涉毒駕，於是向新北地檢署申請尿液檢驗，希望能為親人討公道。

依2014年台北地方法院判決書表示，劉男在2013年時在北市租屋處吸食二級毒品，警方查扣到吸食器玻璃球及第二級毒品安非他命等，劉男遭逮後坦承吸毒，被台北地方法院處有期徒刑5月，可易科罰金。

新北市交通大隊、蘆洲分局、八里區公所及交通局等單位今天進行會勘，現場決議將八里區中山路全線路肩改為紅線，讓機車族有閃避空間。