台中騎士遭右轉自小客擊落...頭部重創昏迷　家屬淚求關鍵畫面

▲台中市東區26日發生一起車禍，造成騎士重傷昏迷，家屬急求行車紀錄器，還原事發經過。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市東區26日10時33分發生一起車禍，一名56歲郭男騎乘機車，沿建成路直行時，遭另名要右轉振興路的26歲林男駕駛撞上，郭連人帶車重摔，頭部重創。郭男家屬在網路上發文指出，家人至今在加護病房昏迷不醒，但路口監視器並未拍到事發過程，急求用路人行車紀錄器，希望釐清事發經過。

事發地點就位在台中LaLaport、建國市場旁，郭男機車被立起擺放在路邊，上頭可看見車殼破損痕跡，就連全罩式安全帽都有不少撞擊造成的刮痕。

▲遭撞郭男的機車、安全帽仍在現場，可看出不少破損處。（圖／記者許權毅攝）



第三警分局初步調查，駕駛銀色轎車的林男沿建成路直行，行經事故地點時，欲右轉振興路，不料卻撞上同向直行的郭姓騎士，詳細肇事原因仍待事故分析鑑定。

郭男傷勢嚴重，頭部重創，被送往澄清平等醫院後，至今仍在加護病房觀察中，家屬則發文表示，郭目前仍在加護病房昏迷不醒，無奈路口監視器被樹給擋住，看不到案發過程，希望有路過用路人能提供行車記錄器畫面，協助釐清事發經過。

▲▼ 事發地點位在台中東區建成路與振興路口。（圖／民眾提供）

