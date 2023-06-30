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社會 社會焦點 保障人權

警局榮譽律師淪白手套...助奪命詐團洗錢　檢怒：從重量刑！

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／該事務所）

▲台版柬埔寨奪3命，竟扯出陳士綱律師受主嫌「藍道」委託除洩偵查中內容，更涉替詐團洗錢，被依洩密、洗錢罪起訴。（圖／翻攝自Facebook／該國際法律事務所）

記者黃宥寧／台北報導

「台版柬埔寨」狠奪3命，士林地檢署去年偵結起訴29嫌，再經檢警鍥而不捨追查，今（30日）依強盜等罪起訴「藍道」杜承哲等人，依違反貪污治罪條例起訴收賄的寧夏派出所所長葉育忻；此外，陳士綱律師除替該詐團將不法所得洗錢，將偵查內容洩漏給「藍道」被依洩密、洗錢罪，此次共8人遭起訴，也徹底瓦解該詐團及週邊不法份子。

起訴指出，陳士綱為某律師事務所主持律師，明知杜承哲是該詐團幕後主謀，卻受杜委託，指派事務所受僱張姓律師擔任呂政儀（首波被起訴）辯護人，並介紹眾多律師擔任同案其餘被告的選任辯護人。

張姓律師則回報呂的偵訊內容，去年11月3日陳立綱再告訴杜「呂政儀就是只認自己的」、「所有問題全部不知道，只有對B2人頭施暴」，讓杜得知呂是否認罪、有無供出上游等偵查中應秘密內容，讓杜能先勾串同案共犯及證人，增加檢警單位查緝難度。

▲▼警、消人員發現遺體。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲「台版柬埔寨」奪3命，該詐騙集團宣告瓦解。（資料圖）

不僅如此，陳士綱詳知杜因詐騙取得鉅額犯罪所得，竟還在「台版柬埔寨」被破獲後，立刻成立建設公司籌備處，將杜給他的虛擬貨幣錢包內的鉅額泰達幣247123.81顆（新台幣778萬4400元），火速轉匯到該建設公司籌備處帳戶內，將錢洗白藉此牟取暴利，因此被依洩密及違反洗錢防制條例等罪起訴。

偵查時，陳一度辯稱虛擬貨幣都是律師費，經檢警對照事務所帳冊發現，他多以現金收受且記載清楚；後來他才又稱，是杜跟他說「不用冷錢包很危險」，故用冷錢包配合收虛擬貨幣，更強調778萬其中142萬餘元，不是律師費是杜贈與的，也沒把收受虛擬貨幣的事告訴擔任事務所會計吳姓妻子。

檢方根據人證、事證等，依非公務員洩漏國防以外秘密、洗錢等罪嫌將他起訴，建請法院審酌他身為律師，為專業法律人士，且明知杜為詐欺集團主謀，竟將偵查中應秘密偵查內容洩漏給當時未到案的杜，使其事先勾串共犯、證人及逃避檢警追緝，妨害司法偵查，又收受不法所得數百萬且犯罪後否認犯行、狡辯，毫無悔意，予從重量刑。

據悉，陳立綱為北市警局榮譽法律顧問，其事務所臉書粉絲專頁也張貼數張他與各分局長合照畫面，但該事務所臉書專頁在新聞媒體陸續報導該案後緊急關閉，目前已無法瀏覽。

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