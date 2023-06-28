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沖冷水+噴殺蟲劑虐死97歲公公　無罪改判5年...驚世惡媳入監服刑

▲▼驚世媳婦虐死公公。（圖／記者葉南州攝）

▲北市戚姓媳婦以噴殺蟲劑、腳踩等方式將97歲公公凌虐致死，被依傷害致死判刑5年。（圖為資料照／ETtoday記者攝）

記者黃宥寧／台北報導

驚世惡媳入獄了！北市戚姓媳婦2018年時，以沖冷水、噴殺蟲劑等方式凌虐97歲公公致死，一審認她行為時有精神障礙，不能辨識行為違法，判無罪，二審改依殺人罪判15年；更審又依傷害致死罪改判5年徒刑，全案再上訴，最高法院駁回上訴定讞。今（28日）戚女到士林地檢署報到發監。

全案起源於2018年12月間，40歲戚女不滿高齡97歲杭姓公公將丈夫當搖錢樹，連續2天因為要杭翁睡午覺或去上廁所遭拒絕，就趁著丈夫上班不在家，情緒失控地把杭翁拉進浴室，用蓮蓬頭猛沖冷水，還腳踏在杭翁胸口、腿部，並且用冷凍雞肉、魚肉放在公公身旁或身上冰他，還拿出殺蟲劑噴灑。

戚女第2度施暴後，把虛弱躺在地上的杭翁關在浴室裡，直到下午看護進浴室要幫杭翁換衣服，發現已經全身冰冷，戚女雖緊急打119送醫仍救不回，檢察官相驗杭翁遺體時，發現杭翁身上多處疑遭毆打的鈍、挫傷，多根肋骨斷掉，懷疑是家暴案件，主動展開偵辦。

▼戚婦凌虐死杭姓公公，被依傷害致死罪判刑5年定讞。（資料圖／記者劉昌松翻攝）

▲▼戚婦凌虐杭姓公公2天致死，被士林地檢署依家暴傷害致死罪起訴求處重刑 。（圖／記者劉昌松翻攝）

但戚女事發後一度向老公跟檢警推稱，是看護和杭翁發生拉扯導致，經二度偵訊，看護說出實情，士林地檢署指揮士林分局搜索並將戚女聲押獲准，並在2019年被依《家庭暴力防治法》、傷害致死等罪，起訴戚婦。

士林地院一審合議庭認戚女確實有傷害公公而導致死亡的犯行，但行為時有精神障礙，不能辨識行為違法，依法判決無罪、監護治療5年。

全案上訴後，高等法院依杭翁傷勢等證詞、台大醫院精神鑑定結果，認杭翁遭戚女連續攻擊導致死亡，且戚女犯案時有辨識行為能力，犯後不知悔改，改依「家暴殺人罪」判刑15年。

案經最高法院撤銷發回，高院更一審再改認戚女犯傷害致死罪，考量戚女嫌惡公公年老無積蓄且需僱工看護，行為時又因精神病發作，依法減刑，改5年徒刑，今年4月最高法院駁回上訴全案定讞。

戚女收到刑事執行處傳票後，今（28日）赴士林地檢署報到發監執行，歷年來最駭人聽聞且震驚社會的「驚世惡媳」案也畫下句點。

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