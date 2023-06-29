獨／有內鬼！知名動保團體「41天募款6位數」　組長私吞下場曝

▲31歲王姓男子擔任知名動保團體「浪浪的後盾協會」外務組長及監事，負責收取民眾捐款，卻將33萬餘元愛心捐款挪作自己在生活開銷花用。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

有夠可惡！31歲王姓男子擔任知名動保團體「浪浪的後盾協會」外務組長，負責前往桃園、新北等地收取民眾捐款，然而，王男卻因個人資金週轉不順，把募得的33萬8662元，僅將1萬1365元存進協會銀行，其他均挪用在生活開銷上，全案經協會陳姓理事長察覺有異，才揪出內賊。士林地檢署依侵占罪，將王男起訴。

起訴指出，王姓男子從2020年8月至2022年9月間，任職於台中市「浪浪的後盾協會」，擔任外務組長及監事，負責自己前往收取，或向浪浪協會之外務人員收取民眾到桃園市、新北市及台北市等各地協會據點或在商店設置的愛心募款箱的捐款，並統整款項後製作報表及存入銀行帳戶內。

王男卻因個人資金周轉不順，動起歪腦筋，從去年7月29日至同年9月8日間，將各地民眾捐款共33萬8662元，僅將1萬1365元存入協會銀行帳戶內，其餘款項均挪作自己生活開銷花用，陳姓理事長察覺有異後，立刻向王男催討款項，但王男卻只返還5337元，陳姓理事長決定不姑息養奸，報警提告。

▲「浪浪的後盾」捐款箱。（圖／翻攝自Facebook／ 浪浪的後盾 ）

王男警詢、偵查均坦承不諱，檢方根據浪浪協會現金付款證明單、捐款明細單以及王男承認侵占承諾還款的影像等，依業務侵占罪起訴，向法院聲請簡易判決。

對此，《東森新媒體ETtoday》致電給協會的陳姓理事長，他語重心長說，王姓男子工作上原本很認真，但沒想到卻監守自盜，他也感到相當驚訝與意外，會進而發現也是發現開出去的收據與銀行明細不符合，因此才追問，但王男一開始卻支吾其詞，更表示還不出侵佔的錢，因此才讓他心寒報警處理。