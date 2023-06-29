▲深耕20年！妙璇舞蹈團勇奪台中表演藝術金藝獎。（圖／台中市文化局提供）



記者游瓊華／台中報導

象徵台中市表演藝術最高榮譽的「第十二屆台中市表演藝術金藝獎」今天頒獎，由妙璇舞蹈團以及今年入選「台中市傑出演藝團隊」的11組團隊獲頒。今（29）日於福華大飯店舉行頒獎暨授證典禮，副市長黃國榮肯定獲獎團隊的貢獻與成就，展現台中表演藝術的豐沛能量。

黃國榮表示，市長盧秀燕上任後，支持表演藝術多元豐富的生態發展，金藝獎是台中表演藝術界最高榮譽獎項，過去11屆已選出15組得獎者，今年來自戲劇、音樂、舞蹈和戲曲等表演藝術領域個人及團隊共11組參與角逐，得獎者妙璇舞蹈團2001年創立於潭子區，在地深耕超過20年，演出常呈現台灣風情民俗文化，並融合現代藝術多面向發展，不但到全台各地巡演，也時常受邀參加國際藝術節，讓世界各地的觀眾認識台灣的表演藝術，且多次獲選為台中傑出演藝團隊及入圍金藝獎，此次終於脫穎而出。

文化局長陳佳君指出，今年台中市傑出演藝團隊在27團激烈競爭下，最後入選11團，其中戲劇類5團，包括九天民俗技藝團、台中木偶劇團、刺點創作工坊、國光歌劇團、創造焦點；音樂類4團，包含台中室內合唱團、台中藝術家室內合唱團、台灣揚琴樂團及時間藝術工作室；舞蹈團2團則是極至體能舞蹈團及純白舍Dance Lab，總演出場次共達31場，其中有10場演出深入校園辦理表演藝術扎根。