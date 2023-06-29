快訊／鐵路警是「色影師」約拍性騷3女！分局長突現身記者會道歉

▲台中市議員黃健豪今日舉行記者會，替3名女子揭發一名羅姓警察性騷，鐵路警察台中分局長突現身說明、致歉。（圖／記者游瓊華攝，下同）



記者游瓊華、許權毅／台中報導

台中市議員黃健豪29日陪同3名女子出面爆料，3女控訴曾遭一名鐵路警察性騷擾，該名羅姓員警利用警察身分，取得女子信任，以「外拍攝影師」名義約出被害者，被多次舉報後，羅員依舊在尋找下手對象。記者會中，鐵路警察台中分局長龔謙星突現身，向3位被害者道歉，也說明目前羅員懲處進度。

據了解，羅員拍攝前會強調自己是警察身分，甚至會出示證件，證明自己是執法人員，取得被害者的信任，但後續也會用警員的身份威脅被害者。羅員原先任職於台中，在事情爆發後被調往北部，同時也接受調查。

鐵路警察台中分局長龔謙星在今日黃健豪舉行記者會時突然現身，「在這邊深深向3位被害人道歉，針對本案，4月中接獲通知，5月中對該員先進行最嚴厲的行政處分，並且移送地檢署偵辦，並且先把羅員調離台中，實施告誡，不得有跟騷、性騷的行為，這種行為身為警察絕對不可取。」

龔謙星表示，因為該案尚未完全調查結束，依照目前取得的結果，對羅員進行相關規定中最嚴厲的處分，若後續偵審結果出爐，有達到停職程度，就會依規定辦理。龔也說，指派3名女警擔任本案專員，若被害人有其他事證要提出，都會提供最大協助。