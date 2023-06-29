柯文哲參訪東森集團　獻出寵物美容師人生初體驗

▲民眾黨黨主席柯文哲到東森總部參訪，還在東森寵物商店首度化身為寵物美容師，替小貓咪梳毛美容。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者蒲世芸／採訪報導

29日民眾黨黨主席柯文哲來到東森總部參訪，不僅在東森廣場和集團同仁拍照互動，還在東森寵物商店獻出個人寵物美容師的人生初體驗，細心的幫小貓咪梳毛美容，抱起寵物的架式也看起來相當熟練。不過柯文哲說，其實和小貓咪互動這是頭一回，而對於寵物友善這一塊，是自己很看重的重要政見之一。

▲柯文哲參訪東森總部和同仁們親切拍照互動。（圖／記者徐文彬攝，下同）

柯文哲補充說，「其實我沒有抱過貓，小時候抱過狗而已，我覺得貓很難養，狗感覺跟人更親近一些，貓感覺一下子就不見了。而寵物友善政見，這本來在台北市府時代就有，也會持續推廣和努力，只是說會進一步，有足夠的經費和足夠的人力，該怎麼做就會不懈地朝目標繼續前進。」

▲東森集團總裁王令麟歡迎柯文哲到訪，也肯定民主社會的尊重。

東森傳遞愛心與做公益不遺餘力，包括長照專車捐贈等，就與時任市長柯文哲結下善緣。東森集團總裁王令麟對於柯文哲的到訪也表示歡迎，同時也很開心以往共同的夥伴，現任民眾黨籍基隆市副市長邱佩琳回娘家。王令麟說，「和柯市長我們是老朋友了，也是我們台北市的父母官，大家都肯定他的政績。那我們邱佩琳現在以民眾黨的身分，出任基隆市副市長，過去她30年來都是擔任我們東森的執行董事也是老夥伴，所以佩琳以及我們所有公司裡面的民眾黨黨員，邀請柯文哲黨主席來，我們感到這是民主社會應該有的尊重。」東森致力社會公益、廣結善緣，期盼攜手產官學等各界力量共同傳愛，讓社會更美好。