體驗一日寵物美容師！柯文哲訪東森集團　王令麟：柯是老朋友

▲柯文哲參訪東森集團。（圖／記者徐文彬攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲29日參訪長期重視寵物友善的東森集團，並且體驗擔任「一日寵物美容師」，幫東森寵物的貓咪梳毛，而擁有民眾黨黨籍的基隆市副市長邱佩琳則回到東森娘家陪同。親自接待的東森集團總裁王令麟表示，公司內部的民眾黨黨員邀請同黨主席柯文哲到來，「我們感受到民主社會應有的尊重」。

柯文哲29日中午12時到東森集團參訪，由總裁王令麟親自接待，而柯文哲也與東森集團夥伴進行「ICU的人生哲學」演講，談及自己的醫學故事、急重症外科醫生的文化，並要大家思考人怎麼樣才算是活著等問題，只見柯文哲侃侃而談，話匣子一打開就關不起來，原訂50分鐘演講延長到1小時，且幽默內容更是逗得台下哈哈大笑。

隨後，柯文哲也擔任「一日寵物美容師」，幫2隻貓咪梳毛，只見柯文哲抱著貓咪的動作有些生疏，但在專業美容師的指導下，貓咪也乖乖地躺在柯文哲懷裡，畫面相當溫馨。

會後，柯文哲與王令麟、邱佩琳一同接受媒體訪問，被問到今日為何邀請柯文哲參訪東森集團，而一旁以民眾黨身份加入國民黨籍基隆市長謝國樑團隊的邱佩琳，是不是特別「回娘家」？王令麟表示，柯文哲是老朋友，也曾是台北市父母官，大家都肯定其政績。

王令麟提及，邱佩琳現在以民眾黨的身份出任基隆市副市長，過去30年都擔任東森集團的執行董事，也是老夥伴，所以邱佩琳與公司裡民眾黨黨員邀請柯文哲前來，「我們感到民主社會應有的尊重」。

針對擔任「一日寵物美容師」體驗幫貓咪梳毛的心情，柯文哲說，其實自己沒有抱過貓咪，只有小時候養過狗，「我覺得貓很難養，狗跟人比較親近，貓就是一下子不見了。」

至於未來會不會推寵物友善政見？柯文哲回應，台北市政府時代就有寵物友善政見，「我想就照那樣推廣即可。」至於經費部分，就讓它有足夠的經費、人力，「該怎麼做就怎麼做」。