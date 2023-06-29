快訊／台南四草大橋戲水遭沖走　男子命大抱保麗龍平安上岸　

▲男子戲水被海水沖走，幸運抱到一個保麗龍飄游到對面府安路7段對岸上岸，身體有多處擦傷。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區四草大橋29日下午4時49分許傳出溺水事件，台南市消防局據報出動和緯、安平、永華分隊、特搜小隊及安南中隊消防人車前往救援，據查係一對情侶在海邊戲水，男生不慎被海水沖走，卻十分幸運抱到一個保麗龍飄游到對面府安路7段，該男子上岸後馬上向路人借手機，打119勤務中心報平安，和緯分隊消防人員前往接人，發現該落水民眾身上多處擦傷，由救護人員檢傷評估是否送醫中。