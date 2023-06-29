▲新北市板橋某連鎖知名幼兒園餵藥事件檢驗結果出爐。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對幼兒園餵藥案，新北地檢署29日下午3時公布檢驗結果指出， 36名幼童毛髮均未檢出「巴比妥類藥物」、「苯二氮平類藥物」。國民黨台北市議員詹為元節錄當中重點，「我們過去一個多月生活在某些政治人物創造的巴比妥恐懼之中，曾參殺人的抹黑，唯恐天下不亂，當真相大白後，請問你們該怎麼彌補？」

新北檢表示，本案毛髮檢體是以「液相層析高解析質譜法」、「液相層析串聯質譜法」進行二階段確認檢驗，具有高度準確性，不會有一般醫事檢驗使用「免疫法」進行毒品篩驗時，可能與其他藥物發生「交互反應（cross-react）」，進而產生「偽陽性」或「弱陽反應」等問題發生。

關於質譜儀毛髮檢測結果，詹為元指出，重點有二，首先，採集之毛髮長度約可回溯3至6個月內之藥物施用狀況，所以不會有藥物半衰期過了測不到的問題；第二，36名幼童毛髮均未檢出「巴比妥類藥物」、「苯二氮平類藥物」。所以看起來小朋友根本沒有藥物反應，當時的懷疑似乎是烏龍一場。

詹為元指出，這幾個月的政治人物、毒物專家們，是不是該出來講個公道話？還是要出來道歉？「老話一句，潮水退了就知道誰沒穿褲子了。」