台南麻豆三合院震垮　黃偉哲立即關懷啟動修復工作

▲屏東縣三地門鄉10日發生芮氏規模4.9地震，造成台南麻豆區寮廍里一處舊式三合院塌陷，黃偉哲市長請勞工局做工行善團啟動修繕服務，讓住戶能有屋可住。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

屏東縣三地門鄉10日發生芮氏規模4.9地震，台南市亦受到影響，麻豆區寮廍里傳出災情，有一處舊式三合院因此次地震導致屋頂塌陷，黃偉哲市長在第一時間即請勞工局做工行善團啟動修繕服務，希望維護「希望家園」最安全的居住環境。

勞工局做工行善團志工伙伴與麻豆區公所團隊，13日至現場會勘，立即安排15日泥水工會進行拆除因地震倒塌的屋頂及龜裂的危牆，麻豆區公所也將協助聯繫環保局清潔隊清運拆除之廢棄物，接著17日金屬工會即進場搭建鐵皮屋頂，後續電氣工會將重新設置電線、燈具、木工工會進行室內裝潢、鋁製工會安裝門窗、最後油漆工進行粉刷，期能以最快速度完成災後屋況修復，使弱勢市民安居。

該戶因屋頂已塌陷無法住人，王姓案主目前只能暫時借住在親友家，也幸好當初地震時無人在家，沒有造成人員傷亡，雖房屋毀損，卻也是不幸中的大幸，王姓案主聽聞做工行善團志工團隊將盡速協助將毀損的房屋進行修復，心中非常感激，感謝市長及相關團隊熱心幫忙，讓他因地震發生災情的家園得以恢復成安全的家。

黃偉哲市長表示，市府團隊資源互相連結，提供市民最好的服務，本次屏東地震引發的麻豆房屋災損，我們立刻啟動現勘規劃協助，勞工局做工行善團各工會志工團隊、麻豆區公所共同會勘安排修繕期程，麻豆區公所也連結環保局清潔隊清運拆除廢棄物，在眾人熱心協助下，讓受災的民眾盡快返回生活軌道，擁有可以安心居住的生活環境。