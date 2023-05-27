耗資3千萬修復！八卦山「巧克力色」大佛再現　9次流標終完工

▲彰化知名地標八卦山大佛修復完工。（圖／彰化縣政府提供，下同）



記者黃資真／彰化報導

彰化縣最重要的精神地標「八卦山大佛」擁60年歷史，經過多年的風吹雨打，表面出現嚴重受損、內部滲水，縣府耗資3000萬元修復，歷經9次流標終於順利發包並完工，再現往年風華。

彰化縣文化局表示，八卦山大佛自蓮花座至佛身，計有七丈二尺高，在1961年落成，曾是東亞第一大佛，為台灣歷史建築百景之一，八卦山也是彰化八景之首。

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但大佛近年來出現表面受損、內部滲水等問題，為了進行修復，縣府在2019年向文化部爭取總經費達3100萬元，其中文資局補助2635萬元，縣府經費465萬元。但工程在發包後，經過9次流標，終於在2020年招標成功，之後又因施工的方式等問題導致工程延宕，一直到民國2021年才重新招標，終於在今年修復完成。

王惠美縣長指出，在彰化縣建縣300年，又是在浴佛節的5月26日舉行竣工典禮，與大家一起見證，倍具意義也相當殊勝，相信大佛在修復完工之後，不僅具宗教信仰、歷史建築，未來結合八卦山整體觀光，與八卦山下的中興莊、扇形車庫等地方串連，形成一條兼具歷史人文及觀光休憩的旅遊步道，帶動彰化觀光，讓大家看到彰化的歷史人文的深度，且在「八卦山大佛」的守護下，風調雨順、國泰民安、闔家平安，讓八卦山的風華再現。

文化局提到，本次協助搭設施工架的團隊馬啟晃與其父馬肇嘉，更是父子都曾搭設八卦山大佛不同時期修復工程的施工架，此等經驗更難能可貴，本次工程確實透過匠師的職人精神努力，再賦予歷史建築新生命。