律師喊話黑人1動作　「會大省錢的」

記者陳俊宏／綜合報導

藝人黑人（陳建州）遭大牙（周宜霈）、郭源元指控性騷，他和妻子范瑋琪發出公開聲明，已向法院提起民事訴訟，請求大牙賠償1000萬元。對此，律師李怡貞表示，「黑人啊，本律告訴你，你這麼清白，乾脆直接提告刑事誹謗，起訴以後，再對她們提告民事求償1億。」

李怡貞在臉書說，「1000萬無法彰顯你的崇高價值啦，用附帶民事訴訟的方式，不用繳100萬的裁判費，很省錢的。而且看來未來要追加好幾個被告，會大省錢的。」

▼李怡貞發文。（圖／翻攝李怡真臉書）



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李怡貞指出，「我說了，大牙絕對不是第一個，也不是最後一個，加油，接力起來，爛咖不用怕，不用怕爛咖。」

陳建州和范瑋琪28日下午委託律師發出聲明，針對大牙27日在臉書的發文，他堅稱內容虛偽不實，已嚴重侵害到名譽，因此向台北地方法院提起民事訴訟，請求對方賠償1000萬元，「更重要的是，請求法院命周宜霈女士於臉書刊登道歉啟事，以恢復當事人名譽。」

▼ 黑人遭郭源元、大牙指控性騷。（合成圖／翻攝黑人、郭源元、大牙臉書）



律師聲明稿指出，陳建州承諾取得的賠償金額，將全數捐給婦女保護、犯罪被害人保護等社會慈善團體。



未料，郭源元28日晚間在臉書控訴黑人性騷2次，一次是被抱到腿上強迫索吻，一次則是在范瑋琪懷孕期間，被黑人以有東西要贈送為由，帶到黑人家裡試圖侵犯未遂。她坦言現在已沒有證據，但還是決定說出，「原因只有一個，就是我不想讓大牙只有一個人。」對此，黑人則透過經紀人表示，「針對莫須有的指控，我們不再回應。」

▼黑人、范范律師聲明稿。（圖／翻攝黑人IG）

