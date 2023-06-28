紙風車《順風耳新香爐》開賣24小時破8成！「藝術待用券」持續推動

▲紙風車劇團《順風耳的新香爐》啟售24小時，票房已達8成，劇團也持續推動「紙風車藝術待用券」。（圖／紙風車劇團）

記者林育綾／台北報導

最多孩子許願「想再看一次！」紙風車劇團2023年平安大戲《順風耳的新香爐》自27日啟售24小時內，票房已達8成！同時為了照顧沒有機會看戲的孩子，劇團也持續推動「紙風車藝術待用券」，邀請需要的人申請。

紙風車《順風耳的新香爐》從發布演出預告開始，觀眾就對久違的劇場演出熱烈關心，紛紛打電話詢問購票優惠，更有宜蘭、苗栗等外縣市觀眾表示會買票來看戲，24小時內票房已達8成。

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▲劇團出「紙風車藝術待用券」計畫，社福團體學員看學員看《哪吒鬧龍宮》心得。（圖／紙風車劇團）



而劇團有感於台灣許多經濟能力並不寬裕的家庭，在經濟壓力與藝術教養中掙扎，不是每個住在城市裡的孩子都有機會進劇場看戲；也不是每個在城市裡打拼的父母，都有能力帶孩子進劇場看戲。因此啟動「紙風車藝術待用券」計畫，邀請購票進劇場看戲的家長們或是有能力的朋友，可多購買幾張票，讓能力有限的父母也能夠在孩子的童年中，給予一次陪伴家中小孩進劇場看戲的機會。

計畫啟動後，便引起各界熱烈響應，從2017年《諸葛四郎》演出開始，每年演出都會邀請社福團體領用票券來欣賞演出，如兒童福利聯盟文教基金會、心路社會福利基金會、財團法人罕見疾病基金會、台北市恩加貧困家庭協會⋯等近80個單位的孩子，都有看過紙風車售票演出。

▲社福團體孩子看《諸葛四郎》。（圖／紙風車劇團）

孩子們演出結束後都會留下心得回饋，「我想謝謝贊助門票給我們的人，謝謝你們讓我看到一個趣味的戲，有個開心的週末。」不善於表達的孩子也會用繪畫的方式，述說自己看戲的感想。

「紙風車藝術待用券」計畫實施至今已達6年，共12,482張票券已被領取使用，今年疫情解封，除了邀請社福團體外，更保留部分座位開放觀眾申請，希望因經濟考量無法帶孩子進劇場看戲的家長，能有機會欣賞表演藝術，豐富孩子的童年記憶。

▼社福團體孩子使用「紙風車藝術待用券」看戲心得。（圖／紙風車劇團）



「紙風車藝術待用券」每位觀眾限索取2張，即日起開放於平日上班時間電話索取，索完為止，更多詳情可致電紙風車劇團02-2392-6170，或至紙風車劇團粉絲專頁洽詢。