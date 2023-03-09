用父親奠儀完成生前心願！邀紙風車家鄉演出　思念轉換成孫女笑聲

▲紙風車劇團發起「兒童藝術工程」，在全台368個鄉鎮巡迴演出，如今剩下43個鄉鎮尚未募滿資金。（圖／紙風車劇團提供）

記者林育綾／台北報導

紙風車透過民間捐款，發起「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」邁入第11年，讓更多偏鄉孩童也能欣賞表演藝術，如今剩下43個鄉鎮尚未募滿。而先前有彰化的朋友，特地將父親的奠儀捐給紙風車，幫忙完成父親生前的心願，將對親人的思念，轉換成孫女和更多孩子們的笑聲。

紙風車從民國95年展開巡迴全台鄉鎮，以民間捐款支持「紙風車319鄉鎮市區兒童藝術工程」，讓孩子們免費欣賞演出，在民國100年時已完成319鄉巡演。而102年再度展開「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」，如今邁入了第11年，剩下新北市、新竹縣、苗栗縣、基隆市、南投縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣等共43個未募滿鄉鎮，持續尋求募款。

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紙風車文教基金會董事長李遠（小野）表示，最後的43個鄉鎮的孩子們，距離上一次欣賞319工程的演出已是12年到16年前的事，孩子等待很久了，希望凝聚大家對於土地及親人的力量一起達成。他也說，這個兒童藝術工程凝聚了人與人之間、人與土地跟歷史的情感，是全台灣的人共同一起參與的工程，愛不嫌晚。

▲許多人將對親人的思念，化成更多孩子的笑聲。（圖／紙風車劇團提供）



劇團也分享，住在彰化的謝鴻林先生在生前一直期盼為家鄉出一份力，而他離開後，女兒將父親的奠儀捐給紙風車，期盼能把父親生前的心願與彰化線西的親友一起分享。然而經歷疫情擾亂，5年之間延期了3次，終於在今年2月25日順利演出。

演出當天，謝女士和母親、女兒以及親友們，親臨線西國小觀賞，而謝鴻林生前感情最好的外孫女，當年的小女孩如今已是國中生，代表上台致詞，將寫在手掌心上準備的一字一句緩緩念出，代替外公感謝大家的到來。一家人在這天把對至親的思念，轉換成滿場孩子們的笑聲，多了更多的感謝與笑容。

紙風車也提到，368工程已演出311個鄉鎮，共337場，最後57個鄉鎮希望在明（113）年可以完成，但目前仍有12個縣市、共43個鄉鎮，換算近2000萬的演出費尚未募得。劇團期望台灣的孩子們不因為外在環境的差異，影響接觸表演藝術的機會與視野，不過近來因大環境變動，捐款大幅縮減，更有許多鄉鎮等待一場演出，一等就是十幾年。因此尋找更多有情人成為力量，趕上孩子們的成長速度。