紙風車返草屯公演　團長feat.虎克船長、小飛俠代言防詐

▲紙風車團長任建誠帶領「虎克船長」、「小飛俠」代言防詐，傳授三大口訣。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

紙風車兒童劇團於兒童節前夕的4月3日赴草屯鎮公演，草屯警分局特地邀請該劇團團長任建誠及虎克船長、小飛俠等角色代言防詐、阻詐宣導，尤其提醒民眾最近政府普發6千元政策上路，但不會用簡訊或電子郵件通知提領現金，記得「不點擊」、「不填輸」、「不匯款」三大口訣要領，避免遭騙。

紙風車兒童劇團睽違一年，再度來到位於草屯台灣工藝研究發展中心演出，帶來《蕃薯森林奇遇記》戲碼，寓教於樂，吸引親子民眾塞爆會場；草屯警分局除協助週邊交通疏導勤務，考量警政署推動百工百業代言「全民防詐」宣導活動和紙風車對大小朋友的吸引力，在表演開始前邀請有「紙風車老爸」之稱的任建誠現場拍攝短片、代言防詐。

任建誠於短片中帶同虎克船長、小飛俠等人氣超夯角色，教導民眾如何防範「假預付型消費」、「釣魚簡訊（惡意連結）」、「解除分期付款」、「信用卡遭盜刷」、以及「假網拍」等手法詐騙，生動風趣的演繹，讓防詐宣導增添一分藝術與親切感。

分局長洪政崴表示指出，網路世界潛藏各式各樣網路詐騙，如近期政府普發6千元，便有詐騙集團運用假網站、惡意連結等方式欺騙民眾；為加強民眾識詐及防詐知能，此次特別結合紙風車兒童劇團及網路媒體加強宣導，該影片將陸續發布至各社群媒體播放，呼籲民眾如遇詐騙案件或可疑來電及訊息，務必撥打反詐騙專線165、報案專線110求證。