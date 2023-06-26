孩子敲碗「最想再看！」紙風車《順風耳的新香爐》從線上回到劇場

▲紙風車劇團《順風耳的新香爐》曾於2021年疫情期間推出線上版，讓孩子不斷敲碗想再看，如今將重返實體劇場。（圖／紙風車劇團）



記者林育綾／台北報導

紙風車劇團的平安大戲《順風耳的新香爐》曾於2021年疫情期間推出線上版，陪伴孩子度過艱難的時刻，鼓舞了27萬名觀眾，也是最多孩子表達「最想再看一次！」的線上劇。如今將重返實體劇場，7月28日至30日在台北城市舞台演出，將於6月27日中午全面啟售。

《順風耳的新香爐》2015年於國家戲劇院首演，巡演共20場，而首次的戶外演出，就是為了高雄石化氣爆滿周年的祈福，透過藝術文化的力量，鼓舞撫慰經歷巨大傷痛的高雄市民，也成了紙風車的平安大戲。

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▲疫情期間，孩子們無法參與戲劇表演，紙風車推出《順風耳的新香爐》讓孩子們喜愛不已。（圖／紙風車劇團）

而在疫情期間，孩子們無法參與戲劇表演，紙風車也在2021年推出線上劇場，陪伴海內外的孩子度過艱難的疫情時期。《順風耳的新香爐》不論是當年在YouTube頻道直播，還是臉書映後的貼文，家長都興奮地留下看戲的心得。

有家長說，「孩子好喜歡，每天一直香爐！香爐⋯從早唱到晚，我連上班的時候，腦海裏面一直都是這首歌，太洗腦了。」還有家長分享孩子們的繪畫作品，表達對順風耳及千里眼的喜愛；也是最多孩子表達「最想再看一次！」的戲。

▲還有家長分享孩子們的繪畫作品。（圖／紙風車劇團）

雖然獲得27萬名觀眾的鼓勵，但是2020年紙風車倉庫的大火，將《順風耳的新香爐》所有舞台布景、道具化為烏有，因此今年重新展演，也獲得更多的關注和期待。為了達成孩子的心願，2023年《順風耳的新香爐》將全新製作，不僅舞台、布景、道具將重新設計、製作。

就連主要角色「順風耳」的造型，也將重新設計，期待以新製作的精進，讓順風耳尋找香爐的故事，不再是2年前只存在電腦、電視或手機平板中的偶像，從螢幕2D跳進劇場3D，讓孩子親見順風耳本尊冒險、探索的過程。

▲紙風車劇團的平安大戲《順風耳的新香爐》將全新製作，重返實體劇場。（圖／紙風車劇團）

《順風耳的新香爐》改編自台灣知名兒童文學作家李潼的作品，故事講述順風耳不滿自己已經工作千年，卻沒有一座屬於自己香爐供信眾參拜，因而離廟出走，尋找香爐。旅途中順風耳遭遇許多困難，還因故脫去具有神力的戰袍⋯。

紙風車盼望透過《順風耳的新香爐》的演出帶給孩子力量與希望，劇團也擔任城市舞台「40周年開幕演出系列活動」首檔演出團隊，邀觀眾一起體驗場館全新設備，成為「城市舞台」重新開館的首場貴賓，在7月28日～30日演出，並在6月27日中午12點起全面啟售。