要侯友宜配合導演「當好演員」　郭正亮：金溥聰將全面改造侯團隊

▲侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜近期選情低迷，日前親自邀請前國安會秘書長金溥聰加入其競選團隊，擔任代表「總操盤手」執行長一職。對此，前立委郭正亮表示，侯友宜做為國民黨的總統候選人，應該要繼承前總統馬英九執政八年的東西，且未來侯友宜最大的問題就是要好好當一個演員，配合導演跟製片好好演出，不要有太多自己的想法。

郭正亮28日在節目《大新聞大爆卦》中表示，目前金溥聰的策略，就是要把侯友宜公務員團隊迅速轉化為作戰團隊，金在文宣上蠻厲害的，可以說是快準狠，但最重要還是侯友宜個人要配合。他認為，雖然金是侯友宜親自拜託才來的，但這並不代表侯友宜能夠萬事配合。

對於外傳台北市政顧問陳國君也將進駐侯競選團隊協助，郭正亮指出，從台北市長蔣萬安在去年九合一大選中來看，最後倒數兩、三個月蔣全力配合陳國君，完全救了選情。基本上就是要開始訓練侯友宜能夠用一、兩分鐘回答有哏，能夠講出金句、要下標題，然後節奏、選題、該出手就出手，「7月3號接受中廣董事長趙少康專訪就能馬上驗收了。」

郭正亮認為，金溥聰進入侯友宜團隊要考量從根本改造侯友宜，讓他講話更直接講重點、更快回應、更能夠講出一些明確的東西，像兩岸論述、核能等議題。他說，現在民眾黨主席柯文哲提到的議題，很多都是國民黨本來的主張，侯友宜要回到主線說歡迎柯文哲跟進，這樣才是代表國民黨的候選人，應該要繼承馬英九執政8年的東西。

郭正亮強調，侯友宜要學的東西基本上是全面性的，因為總統選舉不是比政績的選舉，是比政策、路線、價值的選舉，一定要非常旗幟鮮明的對照，顯現和民進黨不同之處。

「侯友宜講什麼會讓人家記得？選舉到最後，包括表情、金句，整體給人的感覺很重要，如果大家都不記得侯友宜的鏡頭，那怎麼選擇？」郭正亮強調，未來最大的問題就是侯友宜要好好當一個演員，配合導演跟製片好好演出，要做一個好演員，不要有太多自己的想法，要相信過去的競選是不對的，不然民調怎麼會第三？現在金溥聰、謝龍介和陳國君都要進去幫忙，侯友宜應該要好好聽這三人的建議。