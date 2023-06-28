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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

周玉蔻細數金溥聰競選策略　喊話賴清德：快擴大官邸小圈圈！

▲▼ 侯友宜公布競選辦公室人事規畫。將由國安會前秘書長金溥聰擔任競辦執行長，組織召集人為國民黨立法院黨團總召曾銘宗，副召集人為前立委林鴻池、前台南市議員謝龍介，並邀請行政院前副院長杜紫軍擔任國政顧問團召集人。（圖／記者許靖騏攝）

▲侯友宜延攬金溥聰為競選團隊執行長。（圖／記者許靖騏攝）

記者江采蓁／綜合報導

國安會前秘書長金溥聰證實將加入國民黨總統參選人侯友宜的競選團隊，擔任代表「總操盤手」的執行長一職，引發外界熱議。對此，媒體人周玉蔻28日則在臉書喊話，「賴副也必須快快擴大官邸小圈圈了！」，並列出金溥聰過往的選舉策略。

周玉蔻表示，「2012年以前，民進黨人打選戰面對國民黨大都很畏懼金小刀，現在金老刀出山了，可別被嚇到啊！」她也提到，自己很了解金溥聰，他會打電話给媒體主管「控制」新聞；他會用錢砸電視台，也會用不給廣告預算懲罰「作對、不合作」的電視台；他還會以假亂真搞me too，是真正的me too模仿。她舉例，2012年對戰現任總統蔡英文，金溥聰主導的戶外造勢，唯一原則就是「綠營化」，要求「音樂、場景遠遠聽或看起來，像民進黨的場」。

周玉蔻喊話，目前賴清德身邊的選舉策士前行政院副院長邱義仁，千萬別被「金小刀」的往日功力唬到；至於民進黨前秘書長羅文嘉、前主席卓榮泰等人，知己知彼當然是選舉勝利方程式。她建議，好好下功夫做點功課，把賴清德勇敢帶到榮民之家和眷村聊天搏感情，賴清德本人的親和力和醫師訓練的噓寒問暖對話模式，絕對具有吸引淺藍和中間選民的魅力。

周玉蔻最後強調，「人家都找出金老刀了，賴團隊旁邊那些早被罵翻的『小核心』，也必須快快擴大官邸小圈圈了。否則，不保證不會陰溝裡翻船！」

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