▲侯友宜28日親自宣布金溥聰擔任其競辦執行長。（圖／記者許靖騏攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對前國安會秘書長金溥聰擔任國民黨2024總統參選人侯友宜選舉辦公室執行長，國民黨立委王鴻薇今（28日）表示，金溥聰加入侯友宜團隊可以加分，除空戰議題的掌握上，會比較精確外，金曾任駐美代表，若這場選戰與中美之間瞬息萬變的關係有關，金可以比較精確掌握；所以金的加入，釋出的訊息是，侯知道自己的不足，趕快援引有比較嫻熟經驗的人進來，算是侯重新整隊的第一步。

侯友宜28日上午親自舉行記者會，宣布競選辦公室人事規畫，包含金溥聰擔任競辦執行長，組織召集人為立法院國民黨團總召曾銘宗，副召集人為前立委林鴻池、前台南市議員謝龍介，並邀請行政院前副院長杜紫軍擔任國政顧問團召集人。

王鴻薇向《東森新媒體ETtoday》表示，先前外界認為侯友宜團隊是原來的市政團隊，跟侯打過兩次市長選舉，卻沒打過總統級選舉， 所以這次找了一位有打過總統選戰的人延攬進團隊，重新整隊，這很重要，所以她認為金溥聰加入侯友宜團隊可以加分。

王鴻薇說，金溥聰有「金小刀」之稱，就是快、狠、準，在一些空戰議題的掌握上，會比較精確，「該發動的發動，該防守的防守 」。另外，王也提及，對美部分被外界認為是侯友宜弱項，而金溥聰曾任駐美代表，了解相關事務，所以若這場選戰與中美之間瞬息萬變的關係有關，金可以比較精確掌握。

曾銘宗表示，金溥聰過去有兩次打贏總統大選經驗，對於政治的觀察、媒體趨勢分析、空戰執行上，過去有非常好的成績，相信金進入侯友宜團隊之後，有辦法在議題掌握、空戰部分，發揮很大功效。

對於金溥聰加入侯友宜團隊是否有助整合國民黨地方聲音？王鴻薇則坦言，金溥聰在過去選舉中，整合地方派系不是其主要擅長的領域，但不可能找到一個全才，既懂空戰、陸戰，又懂對美關係、會整合地方派系，所以她覺得對於侯友宜團隊來說，金的加入至少釋出一個很確切的訊息，就是侯知道自己的不足，趕快援引有比較嫻熟經驗的人進來，做快速整合，算是侯重新整隊的第一步。

曾銘宗則說，空戰是給金溥聰，陸戰則是切給他，由他負責提早整合現任立委、立委候選人及22縣市的國民黨各地方黨部，讓侯友宜未來陸戰上發揮最大戰力。曾更強調，雖然分工，但最終會整合成最佳的有機體、發揮最大戰力，贏得2024大選。

立委費鴻泰馬也表示，金溥聰嫉惡如仇、循事有方法，而且戰功彪炳，絕對對侯友宜有正面加分效果。