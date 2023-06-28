藍綠操盤手再交鋒？金溥聰當侯友宜教練　昔告潘孟安吞敗

▲潘孟安（左）與金溥聰（右）。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

國安會前秘書長金溥聰證實將加入國民黨總統參選人侯友宜的競選團隊，擔任代表「總操盤手」的執行長一職，將再度與昔日對手、民進黨總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安分庭抗禮。有趣的是，早在潘孟安擔任立委期間，就曾多次與金溥聰公開槓上，金更曾控告潘妨害名譽，最終以敗訴收場。

整起事件的原因，是2010年時任立委的潘孟安開記者會質疑，批評「目前執政國民黨的政府，用了大量人民的納稅錢來麻痺、來對人民洗腦，反而是拿打媒體來出氣，這當中裡面有非常多不可告人之處，所以我們很懷疑NCC （指國家通訊傳播委員會）已經淪為執政者東廠的錦衣衛，像媒體控制者的紅衛兵一樣，市場上也盛傳因為金溥聰主導了整個媒體的生態，買年代不成，愛不成就讓他死，這就是典型金溥聰的愛新覺羅哲學」。

然而，潘孟安的說法引發當時擔任國民黨秘書長的金溥聰不滿，認為其言論損害自己的名譽，憤而提告求償新台幣200萬元，並要求潘在四大報頭版刊登道歉聲明。

根據司法院判決書系統資料，該案先後遭台北地方法院、台灣高等法院駁回，最高法院則於2015年判決金溥聰敗訴。最高院認為，潘孟安記者會中是指執政的國民黨，而非金溥聰，潘說「買年代不成，愛不成就讓他死」，只是為了強化這部分言論的可信度，並沒有侵害上訴人的名譽權，「縱有與事實相左，或過份誇大，然該等議題既非與公共利益無關，且上訴人身為公眾人物，對於涉及公眾事務領域之事項，其名譽權之保障除應為較大之退縮，自難認上訴人之名譽權受到侵害」。

兩人交鋒的故事還不只這一樁，同樣在2010年，潘孟安曾與時任立委黃偉哲舉行記者會，針對國民黨黨產案敗訴一事向金溥聰喊話，應把「不當黨產」還錢於民；2012年，金溥聰以駐美代表的身份前往立法院備詢，當時潘孟安與民進黨團總召柯建銘等人一同舉行記者會，狂酸金本來就是一人之下、萬人之上，和時任總統馬英九有特別關係，身為「地下總統」也不為過。