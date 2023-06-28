「小刀出鞘」救侯友宜選情？　他曝：王金平和「牛鬼蛇神」首當其衝

▲侯友宜找來前國安會秘書長金溥聰擔任競辦執行長。（圖／記者許靖騏攝）



記者杜冠霖／台北報導

為挽救國民黨總統參選人侯友宜低迷選情，前國安會秘書長金溥聰也加入其競選團隊，對此，民進黨立委莊瑞雄28日指出，民眾黨候選人柯文哲近期狂挖藍票，侯友宜嚇得要死，金小刀都變金老刀了，還是要把金請出來，但金溥聰出來之後，最先被衝擊的其實就是前立法院長王金平以及「牛鬼蛇神」，看到馬上喊「小刀來了！快逃！」

民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜近日喊出「重啟服貿」，引起爭議。莊瑞雄表示，自己寧願相信大家當時願意站出來、包含柯文哲，都是志同道合，服貿衝擊這麼大，希望朝野各政黨腦袋瓜想通後，還是可以一起為台灣未來經濟產業、老百姓發聲，國家是大家一起的，不需要用對抗方式。

對於藍白競選策略，莊瑞雄感嘆，柯文哲他變了，他過去跟大家志同道合，但因為要選總統，又拿不到綠營的票，當然一直往藍軍那邊猛挖，侯友宜嚇得要死，讓他還要三顧茅廬，金小刀都變金老刀了，還是要把金請出來。

莊瑞雄直言，不去思考後果為何、不曉得服貿對台灣衝擊多大，就一直想炒議題，把金小刀請出來後，最先被衝擊的其實就是前立法院長王金平以及「牛鬼蛇神」，看到馬上喊「小刀來了！快逃！」

對於服貿議題，莊瑞雄表示，服貿對台灣各產業衝擊真的太大，「真的不要裝傻啦！」他指出，服貿重點還是在於一中、九二共識，這個緊箍咒不拿掉的話，在野黨不斷把整個國家往中國推，自己感到非常憂心，國家是大家一起的。