雲嘉南分署邀勞團提升辦訓品質　每年近9千在職勞工受惠

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，在台南舉辦「轄區勞工團體諮詢會議」，特邀24家工會團體出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為提供在職勞工符合所需訓練資源，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，26日在台南舉辦「轄區勞工團體諮詢會議」，特邀24家工會團體出席，透過座談會互動交流，除了解各工會辦理該計畫業務情形，也介紹近期勞動部推動的「疫後改善缺工擴大就業方案」，希望共同完善辦訓品質，持續推動產業升級轉型！

雲嘉南分署技正楊慶元於座談會開場時表示，分署每年約有近70個工會團體參與辦理「勞工自主學習計畫」，每年可讓近9千名在職勞工受惠，提升專業知識和技能，光是今年上半年就已推出169項包含裝潢木工、精緻農業、餐飲烘焙、語文進修、不動產經紀、服飾製作、花藝設計及沙龍美甲等熱門課程！

此次座談會包含大台南總工會、台南市總工會、台南市產業總工會、嘉義市總工會、嘉義縣總工會、嘉義市職業總工會及雲林縣職業總工會等24家工會團體，包括13位理事長及重要幹部合計32位成員共襄盛舉，楊慶元親自感謝訓練單位的用心辦訓、致力於人才培訓及發展，積極為勞工職業發展創造更多機會！

楊慶元補充，下半年「產業人才投資方案」3年7萬元的在職進修課程即將於7月中旬陸續公告於「在職訓練網」，歡迎15歲以上，想要提升職場競爭力及有心學習新知的在職勞工踴躍上台灣就業通網站報名或電洽06-6985945轉1426。

另有求職或轉職需求的民眾，也可參考勞動部現正推動的「疫後改善缺工擴大就業方案」，凡經就業中心推介受僱於旅宿業的房務、清潔人員等專案職缺，任職該職務勞工只要就業滿30日以上，依身分別可獲得每個月6000元至13000不等的就業獎勵，最長可領12個月，希望藉此鼓勵失業民眾投入重點缺工之工作，相關資訊可參閱「疫後改善缺工擴大就業方案」專區（http://gov.tw/WLJ）或台灣就業通網站。