吃排骨一口咬下全是「白色物體」　店家要賠償「4888」諧音氣壞顧客

▲安徽一名女子晚餐時咬了一口排骨，發現裡面竟然有蛆。（圖／翻攝北晚在線，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名女子跟男朋友14日在安徽合肥黃蜀郎雞公煲的連鎖門市內用餐，吃到一半才發現排骨裡都是令人作嘔的蛆。女子向老闆反映後，老闆將責任推給連鎖品牌供應商，供應商最初不願負責，經溝通後，連鎖店總部同意賠償「4888」元人民幣（約2.15萬元新台幣），但女子認為諧音是「死爸爸」，憤而要求按規定賠償。

《北晚在線》報導，女子向老闆反映後，老闆稱這個品牌是連鎖的，在全國有上千家店，不是自己的問題，是供應商的問題，然而，供應商只同意退款並賠償100元人民幣（約440元新台幣），自己不接受，撥打了12315投訴並將視頻（影片）發到網上。

根據女子公布的影片顯示，女子吃到的排骨已經嚼爛，這才發現裡面有一點一點白色的物體，仔細一看才驚覺是令人作嘔的「蛆」，讓她感到反胃，也十分難以接受。

由於影片被放到網路上後造成商家商譽影響，黃蜀郎雞公煲的總部便派員與女子聯繫，並提出願意賠償「4888」元（人民幣）。這數字讓該女子覺得很莫名，尤其是諧音為「死爸爸」，讓她更難以接受，希望對方按照法律規定進行賠償。直至目前，雙方還未就賠償問題達成共識。