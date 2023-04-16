　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

境外移入汙染籠罩！專家曝好轉時間　周三鋒面強襲「雷雨灌水庫」

▲▼口罩,疫情,解封,防疫,天氣,行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,過馬路,禮讓行人,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲周三鋒面影響，將出現雷雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

境外汙染物移入，今北風快速減弱，擴散條件不佳，境外汙染物無法快速減少，加上本地汙染累積，導致空氣品質差，預估要鵃周二(18日)擴散條件好轉後逐漸改善；周三(19日)鋒面接近，各地天氣不穩，將出現雷雨或強度降大降雨，水庫可望補水。

天氣風險公司分析師柯聿寧表示，昨天(15日)鋒面快速通過，雖為台中以北帶來一些降雨，但南部仍沒受影響，鋒面過後沒有明顯東北季風，但性質較乾、西北到偏北的氣流還是帶來了境外污染物，今天(16日)北風快速減弱、轉成弱偏東風環境，海峽風速微弱擴散條件仍不佳，因此昨天移入污染沒辦法快速減少，還會加上本地累積污染物，空氣品質普遍不佳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

柯聿寧表示，今天到明天環境較偏乾，風向偏東轉東南風為主，北部海面則有些偏南風，各地白天回溫明顯，天氣大致穩定，山區午後雲量稍增多，預計周二(18日)東南方、南方逐漸有水氣北上，南風風力也略增強，各地下半天雲量都有增多趨勢、午後山區有短暫雨機會，南部的擴散條件開始好轉、空品狀況逐漸改善。

▲▼下波鋒面通過將出現雷雨。（圖／天氣風險）

▲下波鋒面通過將出現雷雨。（圖／天氣風險）

周三(19日)將轉為偏南到西南風環境，加上鋒面逐漸接近，各地天氣都不太穩定，柯聿寧表示，周三中南部沿岸晨間有短暫雨機會，午後普遍有對流發展、轉為有局部短暫陣雨或雷雨天氣，晚間到周四(20日)白天隨鋒面通過，降雨區域往中南部移動，周四下半天北部降雨減緩，受東北風影響溫度稍轉涼，中南部晚間降雨逐漸緩和。

柯聿寧提醒，本周三、四天(19日~20日)氣普遍不穩定，且模式持續有出現雷雨、降雨強度較大的預報，在期待水庫補水的同時也要留意天氣狀況是否不佳，聽到雷聲請入室內。

柯聿寧指出，周五(21日)鋒面尾端移動到巴士海峽、並在周六(22日)減弱，這段時間台灣西南方水氣仍多，南部的雲量仍較多、偶有零星短暫雨機會。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
獨／三重29歲女陳屍套房　全裸趴臥床上
男方母嫌她職務低！得知家庭背景改口求見面　社工冷回一句
民宅「門口紙箱」洩驚人財力！　網看哭：比我車還貴
醫激推「1養肝運動」在家就能做！　病毒量真的降了
老高為何流量超穩？每片300萬觀看　網揭「超神2關鍵」
快訊／日本墜海黑鷹找到了！　尋獲5隊員、殘骸
16歲少女有男友還約砲　業務瞞未婚妻衝了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2023我世新主播結合MOOD！邀全台高中職潛力主播展現自信力

花蓮地牛翻身！台鐵壽豐-瑞穗間列車慢行延誤　10車站受影響

男方母嫌她職務低！得知家庭背景改口求見面　社工冷回一句

境外移入汙染籠罩！專家曝好轉時間　周三鋒面強襲「雷雨灌水庫」

快訊／11：26發生規模4.1地震　最大震度4級

道理我都懂！這綠鬣蜥「比機車大隻」永和人呆了　實際體型曝

中國劃「禁航區」33班機繞飛「多5~10分鐘」　王國材：一切平安

帶豬肉產品入境違規暴增！　高風險航班加強執法「首次就罰20萬」

快訊／板橋突傳爆炸巨響　下秒「救護車出動」！在地人嚇壞：怎麼了

中國劃「禁航區」！班機繞飛路徑曝光　得多飛5~10分鐘

老師曝女兒跟男生牽手　爸爸碎念「怒簽聯絡簿」

牛肉麵店肉掉地撿起繼續煮　客親睹3次！老闆：同業忌妒

野生「3天王」深夜現蹤球場！　周杰倫、蕭敬騰神配合「狂進球」

茄子蛋阿斌封麥1年現身挺玖壹壹　《浪子回頭》唱不完...春風：挫三Ｘ

遛狗沒繫繩遭女民眾糾正！　她嗆「脫衣啊」下秒狗跑了...

徐懷鈺只穿愛心肚兜火辣開唱　《CALL ME》顧著跳舞忘詞了

揹24公斤薩摩耶搭地鐵！　牠手搭主人肩開心伸舌頭

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

蛇在主人手中緩慢脫皮　撕開聲音蘇麻過程療癒

砂石車硬切「撞上直行車」　駕駛慘被卡住...怒拍車門

2023我世新主播結合MOOD！邀全台高中職潛力主播展現自信力

花蓮地牛翻身！台鐵壽豐-瑞穗間列車慢行延誤　10車站受影響

男方母嫌她職務低！得知家庭背景改口求見面　社工冷回一句

境外移入汙染籠罩！專家曝好轉時間　周三鋒面強襲「雷雨灌水庫」

快訊／11：26發生規模4.1地震　最大震度4級

道理我都懂！這綠鬣蜥「比機車大隻」永和人呆了　實際體型曝

中國劃「禁航區」33班機繞飛「多5~10分鐘」　王國材：一切平安

帶豬肉產品入境違規暴增！　高風險航班加強執法「首次就罰20萬」

快訊／板橋突傳爆炸巨響　下秒「救護車出動」！在地人嚇壞：怎麼了

中國劃「禁航區」！班機繞飛路徑曝光　得多飛5~10分鐘

獲藍營提名中二選區立委　顏寬恒：勝選信心從未被消滅

想壞壞怎暗示？80%網直接撲　「今晚敦倫嗎？」讓泌尿醫認輸了

陳冠偉歸隊回終結者未定　王躍霖今可能休兵「避免連3場」

獨／三重套房1女全裸陳屍！疑逃逸女移工警不排除他殺

史上第2高！國王一哥季後賽首秀轟38分　這一勝等了6194天

台海情勢緊張　印尼已擬定在台公民緊急應變計畫

侯友宜出手「喬掉」劉哲彰退初選？　朱立倫微笑不答

去年出手搶高國輝　葉總直言年紀不是問題：他有價值

陳冠叡「4國語言手寫信」曝淘汰心聲！　字體激美謝粉絲：將繼續堅持

太想當警察！他3度穿「2線1星」制服路上晃　正牌警苦勸：去考啊

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

生活熱門新聞

最強春雨！　全台變天時間曝

快訊／板橋突傳爆炸巨響　下秒「救護車出動」

夜市套中4000元洋酒　情侶控老闆給熟客

登山拍到「灰白軍盔男」！網放大一看秒發毛

全台連下2天　最強春雨要來了

30歲女「少鹽少油」罹糖尿病　2習慣是元凶

媳婦「煮6道菜」祭祖　婆婆回家看傻

這綠鬣蜥「比機車大隻」！永和人驚呆

LINE「1折貼圖」快閃上架！17款只要6元

桃園本土猴痘確診+4　全無出國旅遊史

他怨好市多熟食長白毛！會員見照反讚

孫德榮開砲「做給我看啊，戰組」　館長在旁邊

11：26發生規模4.1地震　最大震度4級

重機停汽車格　竟遭貼「違法佔用車位」

更多熱門

相關新聞

11：26發生規模4.1地震　最大震度4級

11：26發生規模4.1地震　最大震度4級

中央氣象局地震中心報告，今（4/16）上午11:26發生規模4.1地震，震央位花蓮縣萬榮鄉，深度19.6公里，最大震度花蓮4級、南投3級、台中1級、台東1級、雲林1級、宜蘭1級。

中南部要解渴了！下波春雨來勢洶洶　降雨熱區出爐

中南部要解渴了！下波春雨來勢洶洶　降雨熱區出爐

全台連下2天　最強春雨要來了

全台連下2天　最強春雨要來了

最強春雨！　全台變天時間曝

最強春雨！　全台變天時間曝

下周鋒面條件佳　西南風雨彈開轟

下周鋒面條件佳　西南風雨彈開轟

關鍵字：

空氣汙染品質天氣天氣風險下雨春雨雷雨水庫

讀者迴響

熱門新聞

戶頭多出400萬！陸警校生「沒花掉一毛錢」遭判無期

最強春雨！　全台變天時間曝

女兒非丈夫親生！妻喊冤沒和別人同房　反轉真相曝

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

快訊／板橋突傳爆炸巨響　下秒「救護車出動」

夜市套中4000元洋酒　情侶控老闆給熟客

登山拍到「灰白軍盔男」！網放大一看秒發毛

全台連下2天　最強春雨要來了

30歲女「少鹽少油」罹糖尿病　2習慣是元凶

新郎被擋1小時！紅包發光仍被堵　岳母氣到心臟病發

他參加《星光大道》遭淘汰　「連奪2金曲獎」超猛現況曝

終結低潮！張育成本季首轟出爐

選秀爆爭執！台練習生遭嗆「去學韓文」　祐榮怒：不想幫你們加油

媳婦「煮6道菜」祭祖　婆婆回家看傻

這綠鬣蜥「比機車大隻」！永和人驚呆

更多

最夯影音

更多
老師曝女兒跟男生牽手　爸爸碎念「怒簽聯絡簿」

老師曝女兒跟男生牽手　爸爸碎念「怒簽聯絡簿」
牛肉麵店肉掉地撿起繼續煮　客親睹3次！老闆：同業忌妒

牛肉麵店肉掉地撿起繼續煮　客親睹3次！老闆：同業忌妒

野生「3天王」深夜現蹤球場！　周杰倫、蕭敬騰神配合「狂進球」

野生「3天王」深夜現蹤球場！　周杰倫、蕭敬騰神配合「狂進球」

茄子蛋阿斌封麥1年現身挺玖壹壹　《浪子回頭》唱不完...春風：挫三Ｘ

茄子蛋阿斌封麥1年現身挺玖壹壹　《浪子回頭》唱不完...春風：挫三Ｘ

遛狗沒繫繩遭女民眾糾正！　她嗆「脫衣啊」下秒狗跑了...

遛狗沒繫繩遭女民眾糾正！　她嗆「脫衣啊」下秒狗跑了...

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面