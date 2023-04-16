境外移入汙染籠罩！專家曝好轉時間　周三鋒面強襲「雷雨灌水庫」

▲周三鋒面影響，將出現雷雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

境外汙染物移入，今北風快速減弱，擴散條件不佳，境外汙染物無法快速減少，加上本地汙染累積，導致空氣品質差，預估要鵃周二(18日)擴散條件好轉後逐漸改善；周三(19日)鋒面接近，各地天氣不穩，將出現雷雨或強度降大降雨，水庫可望補水。

天氣風險公司分析師柯聿寧表示，昨天(15日)鋒面快速通過，雖為台中以北帶來一些降雨，但南部仍沒受影響，鋒面過後沒有明顯東北季風，但性質較乾、西北到偏北的氣流還是帶來了境外污染物，今天(16日)北風快速減弱、轉成弱偏東風環境，海峽風速微弱擴散條件仍不佳，因此昨天移入污染沒辦法快速減少，還會加上本地累積污染物，空氣品質普遍不佳。

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柯聿寧表示，今天到明天環境較偏乾，風向偏東轉東南風為主，北部海面則有些偏南風，各地白天回溫明顯，天氣大致穩定，山區午後雲量稍增多，預計周二(18日)東南方、南方逐漸有水氣北上，南風風力也略增強，各地下半天雲量都有增多趨勢、午後山區有短暫雨機會，南部的擴散條件開始好轉、空品狀況逐漸改善。

▲下波鋒面通過將出現雷雨。（圖／天氣風險）

周三(19日)將轉為偏南到西南風環境，加上鋒面逐漸接近，各地天氣都不太穩定，柯聿寧表示，周三中南部沿岸晨間有短暫雨機會，午後普遍有對流發展、轉為有局部短暫陣雨或雷雨天氣，晚間到周四(20日)白天隨鋒面通過，降雨區域往中南部移動，周四下半天北部降雨減緩，受東北風影響溫度稍轉涼，中南部晚間降雨逐漸緩和。

柯聿寧提醒，本周三、四天(19日~20日)氣普遍不穩定，且模式持續有出現雷雨、降雨強度較大的預報，在期待水庫補水的同時也要留意天氣狀況是否不佳，聽到雷聲請入室內。

柯聿寧指出，周五(21日)鋒面尾端移動到巴士海峽、並在周六(22日)減弱，這段時間台灣西南方水氣仍多，南部的雲量仍較多、偶有零星短暫雨機會。