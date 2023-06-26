才號召暫停餵藥又改口　幼教總會長：因為看到有人提告

▲侯友宜競選工作室發言人柳采葳等人，到北市中正一分局對賴清德、戴瑋姍提告。（圖／記者邱中岳攝）

記者楊惠琪／台北報導

中華民國幼教聯合總會上周才發聲明，新北私幼餵藥案未釐清真相前，呼籲教保人員暫停餵藥；昨晚改口稱餵藥案是烏龍事件，即起恢復協助用藥。一周兩次聲明，引發議論。總會長廖文秀今（26日）表示，是因為看到有人提告賴清德競辦發言人戴瑋姍散播不實謠言，終於有人在捍衛老師清白，因而宣布恢復用藥，並強調自己沒有政黨色彩，沒有能力可以起風、帶風向。

廖文秀接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，上周發聲明宣布暫停餵藥，主要是因為輿論一面倒抹黑辛苦的幼教老師，幼兒園成了箭靶，被政治口水打得一無四處，加上中央下令稽查用藥情況，造成現場幼教人員的恐慌，一包包問老師成分、來源、餵食情況，工作倍感壓迫，幼教總會當然要出面保護老師，只好宣布暫停餵藥，以求自保。

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廖文秀說，從近來的一些新聞報導中，很多採檢個案根本沒驗出相關藥品反應，也看到有人站出來提告散播不實謠言的政治人物，已經可以慢慢釐清，證明老師不可能餵食不明來源的藥物，考量真相已經越來越清楚，昨晚才會宣布恢復提供用藥協助，同時也提醒各縣市理事長宣導，一定要遵守相關託藥措施與步驟，不要出於好心、主動幫助家長卻反而違法。

針對一周內兩次聲明，引發部分網友質疑，是在情勒家長、幫忙帶風向。廖文秀說，網友留言都予以尊重，幼教人本來就有顆慈愛的心，正反留言都會接納，但澄清幼教總會沒有政治立場，只有是非對錯，最重要的任務就是保護老師和孩子，政治用語太過沉重，強調幼教總會沒有能力、也沒有立場去帶風向。

廖文秀解釋，之所以稱「烏龍事件」是指調查真相未明，就各自散播立場、打壓第一線幼教人員，現在經過科學採檢後，慢慢還原事實，證明就算有，也是單一事件，未來如果檢調偵辦結果出爐，確認該園所教師真的犯案，幼教總會也會予以譴責。





▲中華民國幼教聯合總會再發聲明，指稱餵藥案是烏龍事件，改口宣布恢復餵藥。（圖／翻攝臉書）