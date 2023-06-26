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幼教總會宣布教保人員恢復餵藥　教育局：本來就該協助

▲包括新北市在內的五都直轄市，目前尚未召開私校退場審議會。（圖／記者楊惠琪攝）

▲幼教總會稱餵藥案是烏龍事件，新北市教育局回應，該團體非新北管轄。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

新北市私幼餵藥案檢警仍在調查中，中華民國幼教聯合總會昨（25日）在臉書粉專聲明指稱，餵藥烏龍事件已釐清，還給幼教老師清白，請全國幼教老師依法協助幼兒安全用藥。對此，新北市教育局今（26日）回應，該幼教團體非屬新北市管轄，強調教保人員本來就應該依規定提供用藥協助。

中華民國幼教聯合總會（18日）發聲明，呼籲在釐清事實真相之前，希望各縣市理事長協助配合轉達「暫時停止幼兒園及教保人員進行餵藥行為，幼兒生病不入校、老師不餵藥」；事隔7天，幼教總會昨晚再發聲明，鑑於餵藥烏龍事件已經釐清，還給現場的幼教老師清白，敬請全國幼教老師日後遵循幼兒教保及照顧服務實施準則第11條託藥措施，恢復協助幼兒安全餵藥。

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對此，新北市教育局今回應，該幼教相關團體非屬本市權管，惟現場教保服務人員應依據教育部「幼兒教保及照顧服務實施準則」相關法規，在取得家長託藥單同意前提下，給予幼童必要服藥協助，教育局會落實查核，協助幼兒園確實執行，並避免任何環節有所疏漏，確保幼童健康安全，讓家長放心託藥，讓教保服務人員能安心工作。

新北教育局表示，有關教保服務機構託藥措施的落實，有賴親師生三方攜手，建立信任關係，以確保幼生得到最妥適的照顧。

▲中華民國幼教聯合總會再發聲明，指稱餵藥案是烏龍事件，改口宣布恢復餵藥。（圖／翻攝臉書）

▲中華民國幼教聯合總會再發聲明，指稱餵藥案是烏龍事件，改口宣布恢復餵藥。（圖／翻攝臉書）

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