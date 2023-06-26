「打虎達人」又破紀錄！2天收穫400台斤　46尾超巨魚虎畫面曝

記者高堂堯、郭玗潔／南投報導

得力於近期鋒面雨勢助攻，全國各地水庫都大進帳，日月潭也回復至接近滿水位，不過外來種「潭中惡霸」魚虎也進入繁殖期，「打虎達人」黃小四從端午連假就冒雨放棍、綁活餌，才2天就抓到46尾魚虎，總重量高達400台斤，再度破紀錄！

▲「打虎達人」黃小四2天捕到46隻魚虎。（圖／黃小四提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

從23日傍晚到隔天下午，黃小四就和工作人員在日月潭幾個點放棍棒、活餌，每1個小時巡一次，總共放200組，還被偷了130組，但仍豐收46尾魚虎，總重量達400台斤，處理掉內臟後，總重約為385台斤。不過他也表示放餌時是淋大雨，後來又曬太陽曬到中暑，捕魚虎真的超累，讓他直喊「今年真的不抓了！」

李小四指出，這些魚虎大多是抱卵的母魚虎，一尾成體魚虎可以下卵700顆甚至上千顆的卵，移除魚虎要在交配前或下卵前才是重點，像這樣就一年就可以移除幾十萬隻了。現在一些水庫開放給專家學者拿國家經費電魚，電撈後魚反而會躲在更深的地方，更難抓，他表示「你看喔，他們拿了國家那麼多，魚虎是越來越多還是越少？」，他認為，日月潭最嚴重的其實不是魚虎，是珍珠石斑、紅魔鬼、玻璃魚，再來才是魚虎，但他們就是能移除就移除，不會限定魚種。