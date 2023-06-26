瓦格納兵變「恐是普丁垮台開端」　軍事戰略家：普里格津日子不多

▲ 瓦格納首腦普里格津與俄國總統普丁。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner）與當局達成協議，結束「1日叛變」。軍事戰略家們紛紛指出，這場兵變削弱普丁的權力，可能是其統治終結的開端，不過瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）的日子恐怕也不多了。

澳洲退役少將、華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）研究員萊恩（Mick Ryan）向《商業內幕》表示，瓦格納兵變可能對烏克蘭戰爭及俄羅斯的未來穩定有著「短、中、長期影響」，「普丁的權威被公開挑戰，而且他表現地不太好」。

萊恩解釋，普丁自信心減弱，可能削弱俄軍士氣，並被烏克蘭當成內鬨弱點，加以利用。儘管尚不清普丁的下一步是什麼，但「當我們回顧普丁倒台時，會發現這就是一切開始的地方。」

知名政治學家、普丁傳記作家、倫敦大學學院（UCL）教授加列歐提（Mark Galeotti）也提出類似看法。他投書《星期日泰晤士報》表示，普丁的統治終局已經開始，「普丁現在可能措詞強硬，但正是他未能及時控制普里格津，或者開除（國防部長）蕭依古及（參謀總長）格拉西莫夫，才導致這次危機。普丁看起來或許化解或擊敗了這個具體挑戰，但從長遠來看，這將被證明是致命傷害。」

加列歐提認為，普里格津在發動政變後，「被流放」到白俄羅斯，但不太可能在這個世界上活多久，「普丁是一個報復心很強的人…我認為，從各種可能性的平衡來看，他的日子可能很有限。」