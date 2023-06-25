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隱藏1氣味「可讓蚊子找不到你」　美專家破解蚊子吸血前流程

▲▼蚊子叮、蚊子咬。（圖／CFP）

▲美國專家表示，蚊子吸血宛如「用吸管喝珍奶」，不想被叮可以從「別讓蚊子找到你」開始。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

美國有線電視新聞網（CNN）報導採訪專家，破解蚊子吸血前尋找宿主的流程會先「聞到」二氧化碳。專家們還表示，蚊子實際上是把嘴巴（口器）戳進皮膚，在皮下摸索找到血管，像「用吸管喝珍珠奶茶一樣」吮吸紅血球和血漿，再悄悄離開。若是不想招來蚊子應避免待在人群聚集處，以免呼出太多二氧化碳。

蚊子會挑人？

麥梅尼曼（Conor McMeniman）是約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院與約翰霍普金斯瘧疾研究所博士，他最近發表於《當代生物學》（Current Biology）期刊中的一篇研究提到，有些人確實是「吸引蚊子的磁鐵」，影響因素包含潛在的飲食、基因與生理，製造出不同的氣味分子類型，也會影響皮膚上自然存在的微生物群的組成。一些研究發現，喝啤酒的人更容易被叮，而紅色對蚊子特別有吸引力。

蚊子尋找「下手目標」有固定模式

雖然科學家仍需深入研究哪些氣味更吸引蚊子，但可以確定的是蚊子吸血具有普遍的模式。麥梅尼曼說，蚊子會先聞到氣味，再看見目標，等到夠接近時，也許是1公尺以內，就能實際探測到皮膚散發出的熱信號。而把蚊子從遠方吸引過來的最重要氣味之一就是二氧化碳，也就是人類呼吸時呼出的氣體。

美國防蚊協會主席、路易斯安那州立大學昆蟲學副教授西莉（Kristen Healy）表示，大部分蚊子都會被遠距離的二氧化碳吸引，許多研究表明，「尤其當你和一大群人站在一起時」會吸引蚊子，而體溫與出汗也是一部分原因。她說，「如果我很活躍且在出汗，我肯定會注意到蚊子對我的吸引力有所不同，因為牠們會感應到其他額外的氣味。」

如何預防被叮？

比起超音波驅蚊裝置、大範圍噴灑驅蟲劑等方式，麥梅尼曼建議「在夏天盡可能地遮蔽身體是非常重要的」，另外可使用美國環保局（EPA）認證、含有DEET（俗稱敵避）與派卡瑞丁（picaridin）成分的防蚊液，若偏好選擇植物產品則推薦檸檬桉樹（檸檬尤加利）的油。

沒有靈丹妙藥

專家提醒，雖然已有各種研究結果，但世界上沒有單純的一種飲食習慣、避免穿著某個顏色，或使用某種特定氣味的肥皂洗手就能夠100%達到驅蚊效果。專家們建議每周清理居家環境與積水，以防止蚊子產卵，並確保門窗緊閉，才能讓蚊子遠離你的家。

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