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布林肯評瓦格納兵變：普丁權威出現破口

▲布林肯（Antony Blinken）。（圖／達志影像／美聯社）

▲布林肯認為現在判斷瓦格納叛變對俄烏戰爭的影響，還為時過早。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓25日綜合外電報導

美國國務卿布林肯今天表示，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」發動兵變對總統普丁帶來空前挑戰，揭露他的領導權威出現新「破口」，這場風波可能要數週或數月時間才會塵埃落定。

布林肯在哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）談話節目「面對全國」（Face the Nation）指出，瓦格納（Wagner）傭兵集團領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）週末發動兵變，代表「對普丁權威的直接挑戰」。他又說：「此事引起很大問題，顯示出現真正的破口。」

美國過去24小時一直就此事與歐洲盟國密集諮商，這是美國政府高層首度對俄國局勢這項發展發表公開評論。

布林肯和多位美國國會議員今天出現系列電視訪談節目，他們指出，俄國出亂子已削弱普丁地位，而這可能有助烏克蘭對入侵俄軍發動的反攻，也有益俄國的近鄰，包括波蘭和波羅的海諸國。

但他也指出，目前要猜測這場危機對克里姆林宮和烏克蘭戰爭的影響如何，恐怕「還為時過早」。他在美國廣播公司（ABC）的政論節目「本週」（This Week）說：「我不認為我們已看到最後一幕。」他預期普丁得要在今後數週和數月處理許多問題。

美國官員預期在今後幾天和幾週更了解俄國情勢發展，包括俄國當局在白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）斡旋下與普里格津達成協議的細節。瓦格納傭兵戰士已依據這項協議返回他們的基地。

布林肯表示：「也許普丁不想淪落到必須直接和普里格津談判的局面。」

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