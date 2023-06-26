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教育部推「3+1方案」惹議　王欣儀轟：青年大好前程被抗中保台犧牲

▲▼台北市議員王欣儀。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨台北市議員王欣儀。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

教育部推出「3+1方案」，讓原本大學4年可以在3年讀完，剩下1年可去服兵役，消息一出也引發爭議。對此，國民黨台北市議員王欣儀25日就在臉書大批，「民進黨處理不好兩岸關係，最慘的就是這些青年」，這一代青年的青春和大好前程被民進黨的「抗中保台」口號犧牲，離和平越來越遠，離戰場越來越近。

王欣儀指出，民進黨執政下兩岸關係緊張，蔡政府前陣子才倉促地將役期從4個月延長至1年，現在又強硬推出「3+1方案」，強迫各校要推出配套的修課政策，讓役男學生可以在3年內完成原來4年的課程，壓縮學生學習時間，也打亂各校的排課，她不禁大批，「民進黨政府惡搞，要不要乾脆把台灣的大學改成3年制？」

王欣儀表示，大學4年的課程，一般來說是要循序漸進，在第4年時，有些科系要實習、要準備畢業展覽、要畢業專題論文，為整個大學的學習做總結，然而民進黨政策強行推出的「3+1」，勢必讓未來學校的排課大亂，有部分的學生只要念3年，又有大部分的學生還是要念4年，學校到底要怎麼排課？她再提到，大學生必修4學分：「課業、社團、愛情、打工」，孩子們還有辦法體驗嗎？學生們到底是上大學探索未來，還是是去上「密集補習班」？

「民進黨處理不好兩岸關係，最慘的就是這些青年！」，王欣儀批評，兩岸兵凶戰危，這一代青年的青春和大好前程被民進黨的「抗中保台」口號犧牲，離和平越來越遠，離戰場越來越近。

針對這些爭議，教育部25日重申，尊重學生自由選擇，並非強制所有學生適用；近期也將召開學校說明會，提供相關輔導措施。

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