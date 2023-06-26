大學兵役「3+1」挨批讓青年趕快上戰場　潘文忠：這是誤解

▲教育部長潘文忠。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

配合義務兵役將恢復一年，為了讓大學生在3年內完成學業並以1年時間當兵，教育部日前公布「大學校院學士班學生就學期間服役彈性修業實施指引」，但引發批評是要讓年輕人提早上戰場。教育部長潘文忠今（26日）表示，這是誤解，強調學生可以自由選擇，並沒有要求每個學生都要在大學4年內同時完成學業跟服役。

潘文忠上午出席「112年反毒有功人士團體頒獎典禮」，接受媒體聯訪回應，兵役恢復一年後，考量役男有服義務役的義務，如果能在大學提供彈性修課機制，讓學生自由評估選擇，若決定在就學期間也能服完兵役，教育部就提供相關支持措施，不是要求每個學生都要以這樣的方式進行課業修習。

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潘文忠強調，教育部提出的就學期間服役彈性修業實施指引，是由學生自行評估、選擇，教育部也已跟各大學進行討論，並提供各大學相關資源，提供有意在就學期間完成服役的學生相關支持措施，未來也會再跟學生多做說明，讓學生充分選擇。

教育部昨晚也發布新聞稿指出，就學期間選擇彈性修業的最大前提原則，是尊重學生自由意願的選擇，而並非全面強制有服役義務的學生都需要適用，亦即，學生於學士班就學期間有意願選擇服義務役時，才有適用彈性修業措施的需要。近期也將召開學校說明會，協助學校週知學生，讓同學瞭解彈性修業的選擇內容、申請方式與學校的輔導措施等，以保障權益，避免誤解。