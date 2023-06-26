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桃園下班時段「送肉粽」惹議！　里長親曝路線：2分鐘就可走完

▲▼桃園蘆竹送煞儀式路線。（圖／里長林延珠提供）

▲桃園蘆竹送煞儀式路線約100公尺，附近住戶、人車稀少。（圖／里長林延珠提供）

記者莊智勝／桃園報導

桃園地方臉書25日晚間PO出公告，表示蘆竹區26日傍晚將舉行俗稱「送肉粽」的送煞儀式，由於儀式時間剛好是下班時段，引起地方民眾恐慌。對此，蘆竹區錦興里里長林延珠表示，送煞的地點是靠近好市多的「南崁溪橋」，附近住戶少，而非車流量眾多的「南崁大橋」，直呼是天大的誤會。

林延珠表示，南崁當地有新、舊兩座「南崁橋」，2橋相距約2公里，此次送煞公告有特地強調是靠近好事多一側的舊橋「南崁溪橋」，但仍有不少人誤會是車流量較大的「南崁大橋」。林延珠說，公告曝光後引起許多里民關心，她表示，下午法會結束後，預計5點至5點半進行送煞儀式，雖然儀式時間規劃半小時，但實際上送煞的路程僅有短短50至100公尺，步行2分鐘內就可走完，且送煞路程選在河邊的自行車步道，附近住家稀少，也鮮有人車經過，對里民、交通的影響已降到最小。

據了解，此次送煞儀式係因上月南崁橋下有發生輕生事件，家屬為了安定民心才舉行儀式。林延珠也說，此次的送煞儀式類似出殯，本意是祈福、安定民心，民眾如果碰巧遇上隊伍只要快速通過即可，不必太過恐慌。

林延珠表示，蘆竹區錦興、錦中、長興里於本日下午1時恭請竹林山寺（過頭媽）、五福宮（元帥爺）錦興宮（土地公）、大眾廟（地藏王菩薩）、竹圍王宮等眾神，於上述地址辦理坐鎮祈福法會，祈福庄仔頭一切平安、順遂。

▼有網友貼出「送肉粽」公告。（圖／翻攝自Facebook／再出發，蘆竹南崁資訊大小事資訊分享團（2））

▲有網友貼出「送肉粽」公告。（圖／翻攝自Facebook／再出發，蘆竹南崁資訊大小事資訊分享團（2））

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