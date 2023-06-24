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外送員騎過「送肉粽路段」！回家昏3天嘔吐　急衝宮廟：被鬼跟了

▲▼外送平台foodpanda。（圖／記者呂佳賢攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者呂佳賢攝）

記者朱祖儀／綜合報導

日前桃園永安路303巷預計要進行送肉粽儀式，但因為民怨連連，家屬無法承受壓力決定取消。未料一名女網友接單經過該路段，竟意外被沖煞到，之後只要閉上眼睛，總會浮現出死者的資料，頭昏了3天還嘔吐，最後受不了衝到廟裡處理，才知道她真的被好兄弟跟上了。

桃園中興里里長日前協助家屬發布送煞公告，原訂於本月9日晚間7點至7點半進行送煞儀式，從永安路303巷21弄出發，先轉入民安路再左轉永安路。但路線和時間曝光後，讓不少在地人感到困擾，抱怨「永安路塞爆了，還挑禮拜五下班尖峰時段」、「永安路很多車欸，根本無法迴避」，最後家屬決定取消。

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一名女網友在臉書「靈異公社」提到，有看到送肉粽相關新聞，沒想到最近跑外送的時候，就接到永安路303巷附近的訂單，猶豫了很久還是決定去外送，但騎到距離門口有一段距離的地方，體質敏感的她隨即感覺不對勁，「一股很恐怖的感覺襲來」。

▲▼。（圖／翻攝自靈異公社）

▲原PO送餐送到原送肉粽路線附近。（圖／翻攝自靈異公社）

果然當天晚上就出現問題，本來她都是3秒入睡，但當時只要一閉上眼睛，腦中就會不停浮現「永安路303巷那棟、跳樓、男」等資訊，睡半小時也會突然驚醒。到了隔天晚上更誇張，她在家也一直感覺很恐懼，還發現眼球下方突然出現黑點。

原PO本想硬著頭皮入睡，結果睡夢中仍不斷驚醒，「在最後一次驚醒的那刻是在夢中，我先聽到祂在我房門口發出聲音，然後我看到我自己在床上要被拉走，但我本體一直在抵抗，從抵抗中驚醒」。之後她從櫃子裡拿出媽祖的符和鹽，拿來燒掉再擦拭全身，但情況依舊沒有好轉，第3天還開始發燒、全身痠痛，甚至嘔吐。

原PO最後受不了終於跑到宮廟求助，「老師說，已經請地藏王帶祂離開了，確實我身邊跟著一個男的」，所幸處理後終於恢復正常。但她也無奈感嘆，「我真的也是昏倒，外送一單40元，還要被鬼跟」。

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