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變全台習俗？桃園26日「送肉粽」路線曝！居民崩潰：那時間怎麼避

▲台灣民間習俗「送肉粽」。（示意圖／ETtoday資料照）

▲桃園市26日將舉行送肉粽科儀。（圖／資料照，與本案無關）

記者閔文昱／綜合報導

又來了！「送肉粽」是為祈求死者超生、生者獲福的儀式，在彰化地區廣為盛傳，不過桃園市有民眾在臉書貼出公告，蘆竹區光明河濱公園人工濕地26日下午5點至5點30分將舉行「送肉粽」儀式，提醒民眾該時段勿靠近。消息一出，引發不少居民抱怨「那個時間點剛好下班下課時段，人車這麼多，怎麼避開？」

有桃園民眾25日晚間在當地臉書社團貼出公告，表示桃園區蘆竹區6月26日將進行送煞儀式，下午1點開始作法會，傍晚5點至5點30分開始送煞，路線起點為人工濕地靠好市多，隨後經過自行車步道，並前往南崁大橋，提醒里民這段時間避免靠近及外出，「如有不便之處敬請見諒」。

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▲有網友貼出「送肉粽」公告。（圖／翻攝自Facebook／再出發，蘆竹南崁資訊大小事資訊分享團（2））

▲有網友貼出「送肉粽」公告。（圖／翻攝自Facebook／再出發，蘆竹南崁資訊大小事資訊分享團（2））

貼文曝光後，馬上引發許多當地居民不滿，紛紛質疑「可以尊重你的信仰與習俗，但也麻煩尊重一般人民平常的正常作息好嗎？」、「下班時間叫大家不要走？一個地區的特有習俗搞到到處都在弄」、「我知道傳統習俗需要尊重，但這類的信仰何時尊重過我們啊」、「人最多的時段再叫大家避開」、「奇怪南崁就沒這種習俗，為什麼要搞這種事情？」

據了解，送肉粽習俗盛行在彰化鹿港等沿海地區，又稱「送煞」、「喫麵線」，迄今已有百年歷史。早年相傳，如果死者是自縊、上吊身亡，死後積累的怨氣太重，陰魂會徘徊在陽世尋找下一個替死鬼，謀害陽世生人性命，因此當地廟宇必須舉行法會消除死者煞氣，將其上吊的橫梁、樹枝鋸下，並將繩索送到海邊燒掉，藉由廣闊的無量大海祛煞。

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