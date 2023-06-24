超商浩克摩鐵失控！妻出手打他3耳光　認了「我們精神狀況不好」

記者游瓊華、鄧木卿、劉人豪／台中報導

桃園「超商浩克」朱姓健身教練昨(23)日晚間，在台中一處摩鐵情緒失控摔東西，妻子報案請警方協助處理後送醫，妻子今(24)日也在社群網站發文指出，報警是因為她們夫妻都精神狀況不好，「我動手打了他三個耳光」，之後已經和好，並感謝台中的警察還有榮總的急診醫護人員。

▲超商浩克23日在台中強制就醫。（圖／民眾提供）

朱男與林姓妻子於端午連假時入住台中摩鐵，傳出2人吵架後驚動警方，警消評估朱男有自傷疑慮，當場予以強制就醫，朱男也乖乖配合。林女指出，原因是朱男近期壓力太大，已經許多天沒睡，加上心疼妻子被網友持續攻擊霸凌，情緒上來才有砸東西的狀況，不是外傳的吵架。

▲警方出動13人前往現場。（圖／民眾提供）

林女也在社群網站發文指出，報警是因為她們2人都精神狀況不好，「動手打了他三個耳光」，並說當時很難過也很生氣，也很感謝台中的警察還有榮總急診醫護人員，也說朱男沒有受傷，她也沒有受皮肉傷，「我們已經和好」。

林女說，她們已經出院順利平安到家，感謝這段時間幫助她們的人，「他現在睡的很安穩」，並表示段時間社會發生很多難過的事，也許每個人都手足無措，但希望大家都可以勇敢求助，停止鄉愿，情緒的傷害不亞於肉體上的病變。