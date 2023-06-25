小三車內「擦槍」90秒…人夫陶醉樣全都錄！結髮20年正宮心碎

▲小三在車內套弄人夫生殖器，全被車內的行車紀錄器錄下。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者黃資真／桃園報導

桃園一名人妻指控丈夫偷吃，2人不僅在車內十指緊扣，小三甚至替對方「擦槍」90秒，全程皆被內部的行車紀錄器錄下，提告求償2人各200萬、300萬。桃園地院判賠丈夫與小三各別賠償30萬元為適當。

人妻小君（化名）控訴，與丈夫阿坤（化名）結婚已20年，育有1子，卻發現丈夫自2022年9月開始偷吃小三，2人經常在LINE上互稱對方為寶貝，數次發生性關係。

同年11月，阿坤與小三竟大膽在小君的車裡十指緊扣，小三還坐在副駕駛旁，伸手掏弄阿坤的生殖器約90秒，過程中阿坤從未拒絕或喝斥；2023年1月，2人開始為期10天的越南甜蜜旅行，回國後再到小三開的按摩館過夜。因此向阿坤、小三分別求償200萬、300萬元。

阿坤與小三辯稱，小君提出的對話紀錄是在他不知情的情況下，盜用密碼登入擅自截圖而來，應係非法取得無證據能力，另行車紀錄器畫面內容，拍攝角度是從駕駛座方向盤底部向上拍攝駕駛與乘客之腿部、腰部，目的明顯是為了竊錄，同樣難認有證據能力，至於越南行還有小三的友人一同前往，請求駁回。

法官從阿坤的對話紀錄得知，他曾自承妻子從20年前就知悉手機密碼，至今從未換過，等同於雙方無須再徵得同意，隨時可開啟對方手機，而阿坤主張遭竊錄部分，既然家裡有2部車，阿坤亦得選擇使用另輛車，無法僅因該車平時是阿坤較常使用，就能夠證明小君是竊錄，不採信辯詞，判2人分別賠償30萬元給正宮。