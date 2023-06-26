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韓戰73周年紀念！北韓威脅持續「增強核武」　南韓追求自主國防

▲▼北韓13日上午7時在平壤試射新款洲際彈道飛彈「火星-18型」。（圖／路透）

▲北韓在平壤試射新款洲際彈道飛彈「火星-18型」。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

韓半島（朝鮮半島）昨（25）日迎來韓戰73周年紀念，如今全球「新冷戰」局勢形成，南北韓之間的矛盾和對立加劇，北韓（朝鮮）尋求加強和中國、俄羅斯的同盟，至於南韓則尋求和美國、日本的合作。北韓表示，有鑑於南韓與美國不斷在半島展開聯合軍演，因此未來將持續發展核武，透過核武威懾能力強化國防。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓外務省美國研究所今（26）日發表一份研究報告，指出受到美國和南朝鮮（南韓）具「被害妄想症」的反共和國軍事對決行為以及軍事威脅等影響，如今朝鮮半島（韓半島）和周邊地區的軍事政治情勢，彷彿回到了1950年朝鮮戰爭（韓戰）開戰前一夜。

北韓在該份研究報告指控，美國好戰的態度讓朝鮮半島（韓半島）和東北亞的政治軍事局勢陷入緊張關係，導致核武戰爭的開打即將逼近爆炸的臨界點，「尤其是今年以後，美國令人擔憂的敵對行為嚴重侵害我共和國（北韓）的自主權和安全利益，比過去任何時候都還要誇張，我方無法再容忍其嚴重性和危險性。」

北韓在報告書指出，只有威力強大的自衛性核遏制力，才能保障朝鮮半島（韓半島）權力均衡、守護地區和平穩定，同時阻止戰爭再度開火。

南韓《韓聯社》分析，北韓透過報告書，將半島情勢緊張的責任歸咎、轉嫁給美國，為日後進行軍事挑釁的正當名份鋪路，同時北韓境內各地接連舉辦韓戰73周年的反美群眾集會，國際社會持續關注北韓是否再度發射軍事偵察衛星、或是進行第7次核試。

▲▼南韓國務總理韓悳洙出席韓戰73周年紀念儀式，向其中一名老兵握手致意。（圖／CFP）

▲南韓國務總理韓悳洙出席韓戰73周年紀念儀式，向其中一名老兵握手致意。（圖／CFP）

至於南韓同樣針對韓戰73周年紀念向北韓喊話，南韓國務總理韓悳洙25日前往首爾特別市中區獎忠體育館出席韓戰第73周年紀念典禮，他表示政府不應持續倚賴北韓虛假善意下的假和平，而是應該追求強大的自主國防，「北韓至今為止依舊無法擺脫6.25韓戰不切實際的妄想。和共享自由民主主義之普世價值的國家合作，同樣也能成為守護國家安全的核心。」

韓悳洙在發言中舉出今年以來尹錫悅政府的外交成果，包括4月訪美與美國總統拜登簽署《華盛頓宣言》，提到以美國核武為基礎所強化的國防安全同盟，以及逐漸修復曾在文在寅政府時期降至冰點的韓日關係，而南韓獲選為聯合國安理會非常任理事國，未來美日韓在軍事上將有更多機會取得更加緊密的合作。

韓悳洙表示，「我們必須謹記在心，現在我們所享有的自由、和平、繁榮，是年輕英雄們在戰場上付出代價、流血流汗所換來的。」

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